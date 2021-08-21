شوف أقوى عروض لولو هايبر ماركت الأوفر اليوم عروض تحطيم الأسعار عروض ال10 وال20 وال30 لن تجد مثلها

عروض لولو هايبر ماركت تقدم أقوى مهرجان تحطيم الأسعار على جميع المنتجات. جميع المنتجات أسعارها تبدأ من 10 ريال سعودي، وحتي 30 ريال سعودي سارع بالحصول على العرض قبل نفاذ الكمية. تعلن LULU Markets لجميع عملائها عن عودة العروض الترويجية بأسعار وهمية لن تجدها في أي مكان. كما أن LULU تنفرد بتقديم أفضل المنتجات الغذائية كاللحوم والدواجن والفواكه الطازجة بأسعار ال 10، وال 20، وال 30 ريال على جميع المنتجات، وهناك بعض المنتجات سعرها 5 ريال، و 15 ريال سعودي. بالإضافة لذلك تجد مجموعة من الأدوات المنزلية الرائعة، والأجهزة الإلكترونية واكسسواراتها بأسعار تبدأ ب 10، 15، 20، 25، 30 ريال سعودي سارع بالذهاب لفروع لولو واحصل على العرض قبل نفاذ الكمية. كل هذا وأكثر سوف تجده معنا وتتعرف على مجموعة كبيرة ومذهلة من العروض في موقع ثقفني من خلال هذا المقال الشيق.

أقوى عروض لولو هايبر ماركت الأوفر تحت عنوان تحطيم الأسعار

تقدم لولو هايبر أقوى خصوماتها على الأجهزة الإلكترونية واكسسوارتها بأسعار مذهلة.

اشتري سماعة يونيفرسال سماعة أذن، متوفر منها أكثر من لون الأسود، والأحمر وغيره. بسعر 10 ريال بدلاً من 32 ريال سعودي.

احصل على خصم 16 ريال على سماعة رأسية ماركة يونيفرسال، متوفرة بأكثر من لون. بسعر 20 ريال بدلاً من 36 ريال سعودي.

خصم 14 ريال على كابل صغير / اي فون / نوع سي متنوعة، الكابل ماركة يونيفرسال، بسعر 15 ريال بدلاً من 29 ريال سعودي.

اشتري يونيفرسال مضرب يدوي، بسعر 30 ريال بدلاً من 39 ريال.

خصم 12 ريال على فيليبس شاحن السيارة، بسعر مميز 20 ريال بدلاً من 32 ريال سعودي.

اشتري سماعة لاسلكية متنقلة ماركة كيكلو، بسعر مميز جداً 20 ريال بدلاً من 49 ريال سعودي.

احصل على ليندس حامل العنق للجوال، بسعر 10 ريال بدلاً من 20 ريال سعودي.

خصم 19 ريال على تراندز حامل جوال السيارة يساعدك في التركيز في القيادة ، احصل عليه بسعر 20 ريال بدلاً من 39 ريال سعودي.

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تخفيضات LuLu Hypermarket القوية على المنتجات والسلع الغذائية

سعيدكو بيض أبيض صغير العبوة بها 30 بيضة، بسعر 10 ريال بدلاً من 15.95 ريال سعودي.

اريال مسحوق غسيل 2.5 كيلو جرام، للحصول على ملابس نظيفة، للحبة بسعر 20 ريال بدلاً من 46.50 ريال سعودي.