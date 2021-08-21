شوف عروض اكسترا على الأجهزة الإلكترونية في السعودية

عروض اكسترا، توفر معارض اكسترا داخل المملكة العربية السعودية باقة كبيرة من العروض على عدد من الموديلات المختلفة من الجوالات وعلى عدد من الماركات العالمية، ومنها أجهزة آبل وسامسونج وشاومي وهواوي وأوبو وفيفو والكثير من الماركات الأخرى، ويقدم اكسترا عروض أخرى على الشاشات وأجهزة الكمبيوتر، ويقدم لك المنتجات بفترة ضمان تصل إلى 36 شهر، ويوفر اكسترا عبر موقعة الإلكتروني على الإنترنت إمكانية مساعدتك في الاستفسار على أجدد الإصدارات والمنتجات وأفضل العروض على الأجهزة والمنتجات الأفضل مبيعا داخل المعرض، هذا بالإضافة إلى إمكانية الحجز المسبق للمنتجات، كما يعمل المعرض على توفير خدمة التقسيط وذلك لتسهيل الشراء على المشتري، فقد تصل مدة التقسيط إلى 36 شهراً وهي فترة كبيرة يتميز بها اكسترا عن غيرة من المعارض داخل المملكة.

عروض اكسترا على الأجهزة الإلكترونية: