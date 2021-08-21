شوف عروض بن داود الأسبوعية راجعين للمدارس بتاريخ 18 أغسطس حتي 24 أغسطس

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عروض بن داود الأسبوعية تقدم أليك سيدتي خصومات وعرض خاصة لا تتوافر في أي هايبر أخر بمناسبة العودة للمدرسة أنواع مختلفه من مستلزمات المطبخ والمعلبات وبعض أنواع البقالة التي يحتجاها كل منزل أستمتعي بالعروض التي بداخل المجلة وأستعدي أولادك بعض المنتجات متوفرة في أماكن محددة من هايبر بن داود ابتداء من 18 أغسطس حتي 24 أغسطس وحتي نفاذ الكمية بعض العروض في قسم البقالة الموجود داخل المجلة لا يتوافر في بعض الفروع مثل الحرم، أبراج البيت، جبل عمر ( مكه ) طيبة، أنوار المدينة ( المدينة المنورة ). عروض بن داود الأسبوعية راجعين للمدارس أشتري عبوة التوفير الاقتصادية عافية زيت الذرة 3×1.5 لتر + 500 مل ب 39.95 ريال سعودي قبل الخصم 59.95 ريال سعودي وفري 20 ريال سعودي. وفري وقتك ومجهودك في تقشير البطاطس وحضريها لعائلتك في أي وقت على القلي مباشرة أستخدمي ماكين بطاطس مقطعة رفيعة / مستقيمة 3500 جرام حبة ب 21.95 ريال سعودي قبل الخصم ب 32.75 ريال سعودي وفري 10.8 ريال سعودي. حضري لأطفال أحلي وأشهي بوبينز _ شوكو بوبس 750 جرام حبة ب 21.95 ريال سعودي قبل الخصم 37.50 ريال سعودي وفري 15.55 ريال سعودي. أستمتعي بتناول أحلي كوب شاي من ليبتون شاي فرط 800 جرام ب 27.50 ريال سعودي قبل الخصم 35.50 وفري 8 ريال سعودي. لكل عشاق النوتيلا تتوافر بالمجلة أحصلي عليها وأستمتعي بالخصم نوتيلا كريمة البندق مع الكاكاو 750 جرام ب 27.95 ريال سعودي قبل الخصم 39.95 ريال سعودي وفري 12 ريال سعودي. فاجئ أطفالك وأصدقائك بقطع شوكولاتة جالكسي جواهر 400 جرام ب 29.95 ريال سعودي قبل الخصم ب 51.95 ريال سعودي وفر 22 ريال سعودي. اذا كنتي تبحثين عن كلوقر كورن فليكس 1 كيلو توفره ليكي هايبر بن داود بخصم رائع احصلي عليه ب 22.95 ريال سعودي قبل الخصم ب 30.75 ريال سعودي وفري 7.8 ريال سعودي. لكل عشاق الجبن الكريم تقدم لكي شركه المرعي عبوة التوفير وعرض خاص على الحبة الواحدة أغتنمي الفرصة ب 20.50 ريال سعودي قبل الخصم ب 46 ريال سعودي وفري 25.50 ريال سعودي. أمريكانا قدمت لعملائها منتج جديد للتسالي بتر كوكيز للحبة 454 جرام ب 16.50 ريال سعودي قبل الخصم 28.50 ريال سعودي وفري ب 12.50 ريال سعودي. أحصلي على نظافة براقة على جميع ملابس عائلتك وحافظي على أنسجتها بأستخدام تايد مسحوق غسيل متنوع 2.50 / 3.25 كيلو للحبة ب 19.50 ريال قبل الخصم ب 46.75 ريال سعودي وفري 27.25 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بن داود الأسبوعية راجعين للمدارس بتاريخ 18 أغسطس حتي 24 أغسطس - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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