انت الان تتابع تفاصيل خبر تعرف علي أغلى 10 منازل في العالم 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تعرف علي أغلى 10 منازل في العالم 2021 فالمنزل الجميل يدعو إلي السعادة والبهجة، فما بالك إذا كان جماله المذهل تصل قيمتة إلى ملايين الدولارات. إليكم متابعينا الأعزاء قائمة بأغلى المنازل في العالم التي تأتي مع مجموعة من المرافق الفاخرة والمرافق المدهشة بما في ذلك الجاكوزي ، حمامات السباحة اللامتناهية ، صالة رياضية حديثة ، مواقف سيارات متعددة المستويات ، ملاعب تنس ، مسرح منزلي ، مسبح داخلي يتم التحكم بدرجة حرارته ، أحواض استحمام مع مناظر خلابة وشواطئ خاصة. دعونا نلقي نظرة على بعض التفاصيل الرائعة عن أغلى 10 منازل في العالم 2021 .

منزل بيل جيتس Xanadu 2.0

يعد بيل جيتس أحد أغنى الرجال في أمريكا ، ويعتبر منزله Xanadu 2.0 بلا شك أحد أغلى 10 منازل في العالم 2021 . تبلغ كلفه المنزل حوالي 125 مليون دولار ، وهو منزل ضخم للغاية تصل مساحته إلى 66000 قدم مربع. يتميز بنظام استشعار عالي التقنية يسهل على الضيوف تخصيص مناخ الغرفة وإعدادات الإضاءة. يحتوي على أربعة وعشرون دورة مياه مجهزة بعشرة حمامات كاملة. هناك أيضًا سبع غرف نوم وستة مطابخ في هذا المنزل الجميل الذي يقع بالقرب من مدينة سياتل في واشنطن. الميزة الأكثر روعة في هذا المنزل هي مكتبته التي تبلغ مساحتها 2100 قدم مربع والتي تحتوي علي مجموعة من أندر الكتب.

منزل المحامي الأمريكي ليونارد روس بيفرلي هيلز هاوس

المحامي الأمريكي ليونارد روس هو مالك هذا القصر المصمم علي الطراز الأسباني الذي تبلغ قيمته حوالي 128 مليون دولار. يحتوي على ثلاثين غرفة نوم ، وأربعين حمامًا إلى جانب بركتين ، ومسبح ، وملعب تنس ، ومروج جميلة. تم بناؤه في الأصل في عام 1927 لصحيفة موغول ويليام راندولف هيرست الشهيرة. ظهر هذا الجمال المذهل أيضًا في أفلام هوليوود مثل “The Godfather” و “The Body Guard”. يقع Beverly Hills House في بيفرلي هيلز في لوس أنجلوس. مكتبتها المكونة من طابقين مع تتميز بأعمال خشبية معقدة في غاية الجمال والروعة ليستحق بكل جدارة دخول قائمة أغلى 10 منازل في العالم 2021.

إقرأ أيضا

منزل المليونير كين جريفين Blossom Estate Palm Beach

أغلى منزل في فلوريدا ، Blossom Estate Palm Beach ينتمي إلى المليونير الأمريكي كين جريفن Ken Griffins. تبلغ مساحة منزل الشاطئ الجميل هذا حوالي 130 مليون دولار أمريكي ويضم مساحة 33500 قدم مربع ، مزينة بالزجاج لإطلالات بانورامية على واجهة فلوريدا المائية. يضم هذا المنزل الفخم أربعة عقارات متجاورة يبلغ إجمالي مساحتها حوالي 8 فدان. يشاع أن هذا المنزل بمساحة فدان واحد يمتد إلى طول ملعب كرة قدم. يمتاز بواجهة شاطئ بطول 875 قدم ومسبحين يطلان على البحر الرائع. منزل الملياردير الروسي رومان أبروموفيتش

الملياردير الروسي رومان أبروموفيتش ، مالك نادي تشيلسي لكرة القدم ، هو مالك هذه الفيلا التي تبلغ تكلفتها 140 مليون دولار. تحتوي فيلا Roman Abromovich على مرافق ترفيهية تحت الأرض بما في ذلك متحف للسيارات ومركز صحي وملعب تنس. يقع هذا القصر المكون من 15 غرفة نوم في أغلى منطقة في لندن بالقرب من قصر كنسينغتون. وهو عبارة عن قصر مكون من خمسة طوابق ويحتوي أيضًا على ثلاثة مستويات في الطابق السفلي. الحجم الكلي للفيلا حوالي 30،000 قدم مربع.

منزل الرئيس التنفيذي السابق لشركة أوراكل لاري إليسون

سمي الرئيس التنفيذي السابق لشركة أوراكل لاري إليسون، هذا العقار الفاخر الذي تبلغ مساحته 23 فدانًا باسمه ، وأطلق عليه اسم عقار إليسون. تم إعادة تصميمه ليشبه قصر الإمبراطور الياباني في القرن السادس عشر. تبلغ تكلفة هذا المنزل الرائع المصنوع من الجماليات والتصاميم اليابانية القديمة في القرن حوالي 200 مليون دولار ليعد أحد أغلى 10 منازل في العالم 2021. يحتوي هذا المنزل المذهل في منطقة الخليج على سبع غرف نوم ويتوزع على مستويين. كما يأتي مع حديقة يابانية ذات مناظر طبيعية جميلة وبرك وشلالات وبركة كوي. ويتميز بمسبح وسبا داكن القاع.

منزل Tamara Ecclestone ابنة الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة فورملا ون

Tamara Ecclestone ، ابنة الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة فورملا ون Formula One Group – بيرني إكليستون هي مالك خامس أغلى منزل في العالم. يقع هذا المنزل الذي تبلغ تكلفته 220 مليون دولار في منطقة قصر كنسينغتون في لندن. يحتوي على سبعة وخمسين غرفة ومسبح داخلي وسينما بدروم. يتكون هذا القصر الجميل من الطوب الأحمر من أربعة طوابق فوق سطح الأرض وطابقين أدناه. كما أن لديها حوض استحمام ذهبي رائع. غرفة تمارا الصغيرة للطفله صوفيا هي حلم كل طفل ، مع ألعاب ودمى ضخمة و قصر جليدي مستوحى من فيلم ديزني فروزن.

منزل رجل الأعمال رينات أكميتوف

أصبحت رجل الأعمال رينات أكميتوف مالكًا لرابع أغلى منزل في العالم 2021 ، بقيمة تبلغ حوالي 225 مليون دولار عندما اشترى اثنتين من أغلى الشقق في العالم في نايتسبريدج لندن. يمتد هذا المنزل الفاخر على مساحة 25000 قدم مربع ويتميز بواجهة زجاجية 360 درجة لإطلالات خلابة على مدينة لندن. توفر شقق One Hyde Park مجموعة لا تصدق من وسائل الراحة بما في ذلك مسبح بطول 21 متر وساونا وسينما خاصة.

منزل المستثمر ورجل الأعمال الأمريكي Ira Rennert

المستثمر ورجل الأعمال الأمريكي Ira Rennert هو المالك الفخور لقصر Fair Field Mansion في نيويورك هذا القصر الشهير بقيمة استثنائية تبلغ 250 مليون دولار. يمتد هذا العقار الرائع على مساحة 63 فدانًا ، ويضم 29 غرفة نوم وتسعة وثلاثين غرفة نوم وثلاث غرف طعام ومسرح منزلي وثلاثة حمامات سباحة. يحتوي هذا المنزل الرائع أيضًا على ملعب لكرة السلة ، واثنين من صالات البولينغ ، وملعبين للاسكواش. إنه بلا شك أغلى المنازل في الولايات المتحدة الأمريكية.

فيلا ليوبولدا في فرنسا بقيمة 400 مليون دولار

يقع أحد أغلى المنازل في أوروبا وسط الريفييرا الفرنسية المذهلة التي تنتمي إلى قطب الروسي ميخائيل بروخوروف. يكلف 400 مليون دولار. يحتوي القسم الرئيسي من الفيلا على تسعة عشر غرفة ، وأربعة عشر حمامًا ، والعديد من التراسات. تقع على بعد بضعة كيلومترات من نيس ، تم تسجيل هذه الفيلا الرائعة أيضًا كنصب تذكاري فرنسي. تأخذك الخطوات المؤدية من الفيلا إلى البحر الأبيض المتوسط المذهل. تنتشر حديقته على مساحة ثمانية هكتارات وستجد أشجار الزيتون والليمون والبرتقال الجميلة التي تضفي علي المكان مظهر ساحر.

منزل Antilla في مومباي بقيمة حوالي 1 مليار دولار

أغنى رجل في الهند موكيش أمباني يعيش في ناطحة السحاب الشاهقة هذه في مومباي في الهند. تبلغ تكلفة هذا المنزل حوالي 1 مليار دولار ، وهو بمساحة إجمالية 400000 قدم مربع . تم تصميم هذا البرج المكون من 27 طابقًا من أجل أن يتحمل زلزال بقوة 8 درجات بمقياس ريختر. يحتوي على معبد وغرف ضيوف ومسرح سينمائي خاص وحتى صالون للآيس كريم. يوجد في Antilla تسعة مصاعد عالية السرعة ، ومحطة لخدمة السيارات ، وموقف سيارات يتسع لـ 168 سيارة ليتربع هذا المنزل علي رأس قائمة أغلى 10 منازل في العالم 2021.