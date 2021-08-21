شوف عروض بنده اليوم بين عروض بنده الأسبوعية في السعودية Hyper Panda داخل مجله بنده

يتميز هايبر بنده ماركت Hyper Panda market بتقديم أفضل العروض والخصومات الأسبوعية على منتجات كثيرة من منتجاته بجميع فروع الماركت، في كثير من مدن الدول العربية، وخاصة داخل فروعه بمدن دول الخليج العربي، حيث يقدم الماركت عروض بنده اليوم ضمن عروض وخصومات هذا الأسبوع ابتداءاً من اليوم 21 أغسطس، وحتي 28 من أغسطس، وذلك على المنتجات الغذائية، والأجهزة الكهربائية، وعلى الأدوات المدرسية بمناسبة العودة للعام الدارسي الجديد (عوداً حميداً)، وكذلك خصومات مميزة على الجوالات، وأجهزة التكييف، وعلى جميع ما يحتاجه كل منزل: من أدوات الصيف، وملابس، وأحذية بجميع أنواعها بقسم الأحذية،وإليكم التفاصيل:

عروض بنده اليوم Panda ضمن عروض بنده الأسبوعية

عروض هايبر بنده اليوم مميزة جداً على جميع أنواع المخبوزات الطازجة، ومن بينها: خصو خاص على سعر كيك قوس قزح المميز في هيبرات بنده بالسعودية، كما يتوفر خصم آخر من بندة على سعر الميني كب كيك المشكل (عبوة الـ12 حبة)، وعرض آخر على سعر خبز تورتيلا الأمراء، وعلى سعر البسكويت المصري المميز المذاق.

عروض بنده في الفروع وبنده اون لاين Hyper Panda

يتوفر أيضاً لدى هايبر بندة خصومات مميزة جداً على سعر الميني مافن بالفانيليا، وكذلك تخفيض قوي على سعر الميني دونات بالشكولاتة، وعلى سعر الكرواسون، كما يتوفر خصم خاص على سعر الكيك الإنجليزي بالفانيليا، وباللوز، وبالجوز.

خصومات هايبر بنده اليوم وبنده عروض السعودية

يتوفر أيضاً لدى هايبر بنده بالسعودية: خصم خاص على سعر الفطيرة المميزة من لوزين، وعلى سعر شابورة قراميش اللايت العادي وبالحليب، كما يتوفر خصم آخر على سعر السويس رول، وكيك سفن دايز المميز، كما تجدون عبوات شرائح الخبز الأسمر من لوزين بسعر مميز جداً لهذا الأسبوع، وكذلك على الميني كرواسون، والكرواسون الجامبو، وأيضاً على سعر الفطيرة، والساندوتش من ماركة لوزين Lusine، وأيضاً خصم آخر على سعر الكب كيك المميز من يومي، وعلى سعر كيك الحفلة بالفانيليا من ماركة سويتر، وعلى سعر الميني كب كيك من نفس الماركة، وأيضاً خصم على سعر كيك نحول مميز المذاق من هايبر بندة.