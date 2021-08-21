شوف اعرف عروض جرير Garir اليوم ضمن عروض جرير الأسبوعية وتخفيضات مكتبة جرير التي تصل إلى 65%

تتميز مكتبات جرير في دول الخليج العربي باحتوائها جميع أنواع السلع التي يحتاجها الصغير قبل الكبير، فهي تحتوي عشرات أقسام السلع التي تعد من أفضل الماركات العالمية والمحلية، حيث تنتشر فروع المكتبة في عدة مدن عربية داخل الخليج العربي، وخارجه، وسوف نحدثكم اليوم متابعينا الكرام عن أفضل عروض جرير وعروض مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية بشكل خاص حيث تصل عروض المكتبة لهذا الأسبوع إلى أكثر من 65% كنسبة خصم ممتازه لفترة محدودة، فبادروا بزيارة أقرب فروع المكتبة في المملكة العربية السعودية، والتي تنتشر في معظم مدن المملكة، وإليكم تفاصيل العروض:

عروض جرير في مكتبة جرير Garir بالمملكة العربية السعودية

تتميز مكتبة جرير بتقديمها أنسب المنتجات والسلع لكل مناسبة، ودائماً في الصدارة، حيث قدمت هذا الأسبوع أفضل المنتجات التي تناسب كل طلاب ومعلمي المدارس للعام الدراسي الجديد 2021/2022، من أحذية، وشنط، وأدوات مدرسية، ولانش بوكس Lunch box بجميع أحجامها، وألوانها التي تتناسب مع جميع الأذواق، حيث قدمت المكتبة بجميع فروعها تشكيلة كبيرة من الشنط الدراسية ذات الجودة العالية جداً من أفضل الماركات التي تعطي الطفل الشياكة، والمتانة للتحمل طوال العام كما هو موضح بالصور.

عروض مكتبة جرير من 21 أغسطس حتى 27 أغسطس

تقدم مكتبة جرير Garir في العرض السابق: عرض الـ 4*1 على المجموعة الدراسية المتكاملة المكونة من (الشنطة الدراسية، مقلمة الأقلام، وشنطة اللانش بوكس، والزجاجة البلاستكية) كل هذا بسعر 79 ريال سعودي، كما تقدم فروع جرير خصم آخر على المجموعة الثانية من الشنط والمكونة من (الشنطة الكبيرة، شنطة الرحلات، المقلمة المدرسية، الزجاجة البلاستكية، واللانش باج)

خصومات وتخفيضات مكتبة جرير بجميع فروعها Garir

يتوفر أيضاً في مكتبات جرير بالمملكة العربية السعودية هذه التشكيلة الضخمة من الشنط المدرسية للأطفال من سن 7 سنوات وحتى سن نهاية مرحلة الدراسة الأساسية، حيث تقدم المكتبة في هذا العرض خصومات مميزة جداً تبدأ من 20% على سعر الشنطة بجميع ملحقاتها بهذه الألوان المبهرة الموضحة بالصور، كما يمكنكم طلب ما تريدونه أونلاين.