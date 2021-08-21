طريقة عمل القهوة بوش.. القهوة التركي والقهوة الفرنسية على أصولها

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محمد سياف - ابو ظبي - طريقة عمل القهوة بوش، حب القوة هو أمر مشترك بين شعوب العالم لذى اختلفت الطرق لصنع كوب من القوة فمنها القهوة الفرنسية والتي يعشقها الكثيرون ومنها القهوة التركي وهي الأكثر شهرة في مصر وبعض الدول العربية ومنها القهوة العربي والتي تتميز بوجود بعض الإضافات مثل الهيل ومع الاختلافات العديدة في المذاق إلا أن القوة تعد سيدة المشروبات الساخنة في العالم.

طريقة عمل القهوة بوش

القهوة التركي وهي الأكثر شهرة

المقادير

ملعقتان من البن الفاتح أو الغامق بحسب الرغبة.

السكر ( السادة تصنع بدون سكر نهائي – لقهوة على الريحة من نصف ملعقة إلى واحد ملعقة سكر – القهوة المضبوط من ملعقة ونصف سكر إلى ملعقتين من السكر _ الزيادة من ثلاث ملاعق وبحسب الرغبة).

المعيار بفنجان القوة المعد لشرب القهوة نملأه ماء بارد.



طريقة الصنع

نضع القهوة والسكر بكنكة صنع القهوة ثم نصب الماء ونقوم بالتقليب ثم نضع الكنكة على نار هادئة مع التقليب كل عشر ثواني حتى تبدأ في الغليان وعمل أو وش نرفعها من على النار سريعا قبل الفوران ونقوم بالتقليب الجيد ثم نضعها مرة أخرى على النار وقبل الفوران نرفعها ونصب في الفنجان نرجو أن نكون أوضحنا طريقة عمل القهوة بوش.

طريقة عمل القهوة الفرنسية

القهوة الفرنسية هي عبارة عن قهوة عادية فاتحة ومضاف إليها اللبن الكثير يقوم بعملها ولا يعلم أن القوة المضاف إليها اللبن هي القهوة الفرنسية وهي تقدم مع طبق من الحلوى أو قطع من الشيكولا البيضاء وهي مناسبة للصباح و الظهيرة.

المقادير

ملعقتان من البن السادة الفاتح.

ملعقان من السكر.

فنجان من اللبن الساخن.

نصف فجان من الماء البارد.

ملعقة من القوة سريعة الذوبان.

ربع فنجان من اللبن البارد.

طريقة الصنع

يتم خفق القهوة سريعة الذوبان مع اللبن البارد وملعقة سكر جيداً حتى يتكون رغوة بيضاء اللون تكون متماسكة قليلاً وتترك، نقم بعمل القهوة بنفس الطريقة السابقة ولكن بنصف فنجان من الماء بعد أن يتم غلي القوة نصبها في فنجان كبير وواسع ونصف فوها اللبن الساخن شيئاً فشيئاً ثم نضع الكريمة المخفوقة من القوة سريعة الذوبان التي صنعناها على الوجه وبالهنا مع أحلى فنجان قهوة فرنسية.