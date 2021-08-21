شوف عروض اكسترا للجوالات extra في السعودية بتخفيضات على أسعار جوالات ايفون وسامسونج

أقوى عروض الجوالات مستمرة حتى 11 سبتمبر 2021 في جميع معارض اكسترا السعودية، وتتميز عروض اكسترا للجوالات بإمكانية شراؤها اونلاين من خلال موقع اكسترا، وأيضًا مع ضمان توصيل المنتجات للمنزل مجانًا، فتوفر اكسترا على عملائها، وأتاحت لهم خدمة التوصيل المجاني على أي منتجات يزيد سعرها عن 99 ريال، وتخفيضات كبرى نجدها على أسعار الجوالات في اكسترا، لتكون بذلك قدمت لنا أفضل سعر للجوالات وعملية تسوق أوفر.

عروض اكسترا للجوالات

عروض اكسترا للجوالات ايفون تأتي مع هدايا مجانية، إلى جانب التخفيضات على أجهزة الجوال من ايفون التي نالت إعجاب الجميع، لما بها من إمكانيات عالية سواء فيما يتعلق بالرامات العالية التي تصل إلى 6 جيجا رام في جوال ايفون 12 وجوال ايفون 12 برو ماكس، أو الأداء السريع الذي يميز جوالات ايفون، والتي تنفرد بنظام IOS، والذي يتميز بكونه أفضل من نظام الاندرويد من حيث الأمان وحماية الخصوصية، ونعرض لكم عروض اكسترا على جوالات ايفون بدايةً من إصدار ايفون 11 وحتى أحدث الإصدارات التي أطلقتها شركة ابل ايفون 12 برو ماكس.

جوال ابل ايفون 12 برو ماكس مع حافظة هدية مجانية، سعة 128 جيجابايت بسعر 4599 ريال سعودي بدلًا من 5199 ريال سعودي، وسعة 256 جيجابايت بسعر 5099 ريال سعودي بدلًا من 5699 ريال سعودي.

جوال ايفون 12 برو سعة 256 جيجابايت بسعر 4699 ريال سعودي بدلًا من 5199 ريال سعودي، وسعة 512 جيجابايت بسعر 5599 ريال سعودي بدلًا من 6199 ريال سعودي.

جوال ايفون 11 سعة 64 جيجابايت، بسعر 2699 ريال سعودي بدلًا من 3289 ريال سعودي.

عروض جوالات سامسونج اكسترا

أسعار جوالات سامسونج في اكسترا السعودية هى الأفضل على الإطلاق، فقط عليك تحديد المميزات والمواصفات المراد توافرها في الجوال وستجدها بأفضل سعر في جوالات اكسترا، فمثلًا إذا كنت تريد جوال ذو شبكة 5G وكاميرا احترافية وأيضًا ذو رامات عالية، سيكون أمامك العديد من الإختيارات من بينها سلسلة جوالات سامسونج جلاكسي S21 بكافة إصدارتها، ويوجد أيضًا جوالات ذات إمكانيات رائعة بشبكة 4G مثل جوال سامسونج نوت 20 الترا المتاح بخصم 30% على سعره.

جوال سامسونج جلاكسي S21 شبكة 5G، ذاكرة داخلية 256 جيجابايت، 8 جيجا رام، بسعر 2999 ريال سعودي بدلًا من 3549 ريال سعودي.

جوال سامسونج جلاكسي نوت 20 الترا، شبكة 4G، ذاكرة تخزين 256 جيجابايت، 12 جيجا رام، بسعر 2799 ريال سعودي بدلًا من 3999 ريال سعودي.

اكسترا جوال سامسونج جلاكسي S21 الترا ِشبكة 5G، سعة 128 جيجابايت، 12 جيجا رام، بسعر 3999 ريال سعودي بدلًا من 5199 ريال سعودي.

قدمنا لكم مختلف انواع الجوالات الواردة في نشرة عروض اكسترا السعودية التي أطلقتها تحت شعار “همتنا أكبر ورجعتنا أقوى”، والتي اشتملت على الجوالات التي تعمل بنظام الاندرويد، وجوالات أبل التي تعمل بنظام IOS، بأسعار وخصومات متاحة فقط في اكسترا، لذا لا تفوتوها وبادروا بالتسوق من اكسترا سواء من خلال زيارة معارض اكسترا أو عن طريق شراء الجوالات أونلاين.