نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم تقدم أقوى التخفيضات في مهرجان العودة للمدارس othaim offers في المقال التالي

تقدم أسواق عبد الله العثيم هذا الأسبوع مهرجان العودة إلى المدارس. وتحتوي عروض العثيم هذا الأسبوع والتي تستمر حتى يوم 24 أغسطس أو حتى نفاذ الكمية على العديد من التخفيضات. تشمل الخصومات مئات الأصناف الموجودة في العديد من فروع العثيم مول المنتشرة في السعودية. وحرصاً من الشركة على توفير أفضل الخدمات البيعية للمتسوقين تعمل جاهدة على توفير أفضل العروض في مركز التسوق الخاصة بها. كما وفرت للمتسوقين قسيمة سلام للتسوق والتي يمكنهم استخدامها في الشراء ودفع قيمة المشتريات. أجدد عروض العثيم الأسبوعية يمكن كل عميل شراء 3 ربطة فقط ضمن العرض من جبنة بوك الكريمية 2 كأس وزن 910 جرام. سعر الربطة 34.95 ريال بدلاً من 48.25 ريال.

2 كيلو من تمر برحي مقابل 7.95 ريال 1 + 1 مجاناً.

ثلاث حبات من قشطة التاج الذهبي وزن الحبة 155 جرام مقابل 9.95 ريال بدلاً من 15.75 ريال. يمكن لكل عميل الحصول على 9 حبات فقط ضمن العروض وفي حالة الزيادة يتم احتساب الزيادة بالسعر العادي.

ثلاث حبات من تونة تريفا خفيف وزن الحبة 170 جرام مقابل 9.95 ريال فقط بدلاً من 14.85 ريال.

مناديل فاين فلافي 10 حبات تحتوي الواحدة على 150 منديل سعر الربطة 16.95 ريال بدلاً من 33.95 ريال.

تخفيضات العثيم مول وفر حتى 58% عند شراء كيس من صابون تايد بودرة المركز وزن 5 كيلو جرام واشتريه بسعر 29.95 ريال بدلاً من 71.95 ريال. يمكن لكل عميل الحصول على ثلاث أكياس ضمن العروض.

كيس من البسلة الخضراء أو الخضار المشكل وزن 450 جرام 3.95 ريال.

اشتري ستربس الدجاج وزن 750 جرام مقابل 26.95 ريال.

كيس من أرز صنوايت وزن 5 كيلو جرام بسعر 31.95 ريال بدلاً من 38.95 ريال.

أرز الوليمة مزة بسمتي وزن 10 كيلو جرام سعر الكيس 59.95 ريال بدلاً من 80.95 ريال.



ويفر نوتيلا اللذيذ بطعم البندق والكاكاو وزن 220 جرام سعر الحبة 11.95 ريال بدلاً من 16.50 ريال.

اشتري كرتون من مشروب كاسترد السعودية 18 حبة سعة الحبة 200 مل مقابل 26.95 ريال بدلاً من 36 ريال.

سعر الحبة من أيس كريم السعودية بطعم الفانيليا 2 لتر فقط 17.95 ريال بدلاً من 26 ريال.

أربع حبات من شوكولاتة كيندر وزن الواحدة 50 جرام بسعر 8.95 ريال بدلاً من 13 ريال.

اشتري معجون طماطم السعودية 8 × 135 جرام مقابل 8.95 ريال للربطة بدلاً من 11.95 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم تقدم أقوى التخفيضات في مهرجان العودة للمدارس othaim offers - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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