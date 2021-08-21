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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات الأدوات المدرسية والشنط من لولو ماركت تحطيم الأسعار حتى 4 سبتمبر في المقال التالي
تخفيضات الأدوات المدرسية والشنط من لولو ماركت فمع بداية الموسم الجديد للعام الدراسي يتألق هايبر لولو في الخصومات وأقوى التخفيضات علي الأدوات المدرسية وكل ما يتعلق باليوم الدراسي للطالب من شنط بأشكال وأحجام مختلفة وأقلام وألوان وحقائب طعام المعروفة باسم اللانش باج وزجاجات مياه وكذلك أحذية المدرسة.
تخفيضات الأدوات المدرسية للعام الدراسي 2021-2022
يتميز هايبر لولو ماركت بانتشار فروعه على مستوى المملكة العربية السعودية بجميع محافظاتها. ويستمر دائما في الخصومات التي لا منافس لها ومن هذه العروض خلال هذا الأسبوع حتى يوم 4 سبتمبر فيما يلي:
أسعار شنط المدارس في لولو ماركت بعد الخصم
- ويفونWagon حقيبة ظهر سحب 120 انش متنوعة بسعر 119 ريال سعودي فقط بدلا من 219 ريال.
- وافون أر حقيبة ظهر سحب 120 انش متنوعة بسعر 104 ريال سعودي بدلا من 219 ريال.
- ايتن Eten حقيبة مدرسية سحب معها حقيبة طعام وأيضا مقلمة للأقلام بسعر 89 ريال سعودي فقط بدلا من 175 ريال.
- حقيبة ايتن المدرسية سحب 19 انش متنوعة بسعر 109 ريال سعودي بدلا من 199 ريال.
- حقيبة ظهر نيو ستار من وافون 18 انش بسعر فقط 44 ريال سعودي بدلا من 89 ريال.
- سوبر بيبي حقيبة للظهر قماش متنوعة بسعر 64 ريال سعودي بدلا من 129 ريال.
- حقيبة سوبر بيبي بشريط واحد متنوع بسعر 54 ريال سعودي بدلا من 109 ريال.
- من وافون حقيبة ظهر 18 انش ومعها حقيبة طعام وأيضا مقلمة للأقلام بسعر 69 ريال سعودي بدلا من 149 ريال.
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