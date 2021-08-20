شوف عروض العثيم الاثنين وحتي نهاية أغسطس تصل ل 70٪

عروض العثيم السعودية، أسواق عبد الله العثيم في المملكة العربية السعودية هي واحدة من أفضل الأسواق التجارية التي توجد في المملكة، والذي يفضل جميع الشعب السعودي الحصول على الخدمات الخاصة بهاء وذلك لأنها توفر لهم الكثير من الميزات في أسواقها ويحصل عليها العملاء عند إتمام عمليات الشراء، فتقوم بتقديم خصومات هائلة وعروض مميزة وذلك بجانب أسعارها الرائعة التي تعتبر تنافسية داخل المملكة العربية السعودية، تعرض جميع العروض الخاصة بها في جميع الفروع التي تملكها.

عروض العثيم الاثنين خصومات وتخفيضات خيالية على جميع المنتجات تصل ل 60%

عروض العثيم السعودية

أقوى الخصومات الرائعة المقدمة من خصومات العثيم:

أسواق عبد الله العثيم في المملكة العربية السعودية تقدم للشعب السعودي جميع الأقسام التي يحتاجون للشراء منها، كما أنها توفر في كل قسم لديها جميع المنتجات والأدوات المتعلقة به ولذلك يفضلها جميع العملاء ويفضل أن التسوق من خلالها، تعرض الكثير من العروض المجمعة التي توفر الكثير للشعب السعودي كما أنها تطرح لهم خصومات على قسم الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والهواتف المحمولة وأجهزة المطبخ وأجهزة المنزل.

تخفيضات العثيم اليوم

أقوى العروض الأسبوعية المقدمة من تنزيلات العثيم:

عروض العثيم الأسبوعية ملوخية عبوة 400 جم 3 حبات 10 ريال سعودي.

خصومات العثيم رويال مسحب الدجاج متنوع عادي أو حراق 750 جم 2 عبوة 30 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم برجر بقري كلاسيك امريكانا 1 كجم 20 ريال سعودي.

جبن بوك كاسات كريم او شيدر 2 حبة 500 جم م 21 ريال سعودي.

جبن ثلاث بقرات بيضاء كاملة الدسم 500 جم 7 ريال سعودي.

جبن كرافت شيدر علب 100 جم 3 عبوات 11 ريال سعودي.

شوكولاتة جالكسي حليب ناعمة بندق ميني 150 جم 10 ريال سعودي.

شوكولاتة باونتي أو تويكس أو سنيكرز 150 جم 10 ريال سعودي.

خصومات العثيم الأسبوعية