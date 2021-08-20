شوف عروض بنده السعودية اليوم وتخفيضات على اسعار الالكترونيات من هايبر بنده panda

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عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية اليوم وتخفيضات يقدمها هايبر بنده Panda العديد من العروض الرائعة على أسعار الإلكترونيات، ذلك لأن هايبر بنده واحد من أهم متاجر السعودية وأكثرها رواجاً، نظراً للعروض المقدمة بصفة مستمرة في جميع الأقسام كالمواد الغذائية، أجهزة كهربية وإلكترونيات، وهذه العروض سارية من الأربعاء 18 أغسطس حتى الثلاثاء المقبل الموافق 24 أغسطس أو حتى نفاذ الكمية، عروض بنده السعودية اليوم وتخفيضات على اكسسوارات الجوالات من هايبر بنده panda تتنوع عروض الإلكترونيات بين الهواتف المحمولة، أجهزة التابلت، اللاب توب، الشاشات وغيرها.

عروض بنده اليوم

الجوال أصبح ضرورة من ضرورات الحياة، فهو لم يعد مجرد جهاز للتواصل صوتيًا، ولكن هناك العديد من الاستخدامات الأخرى، والأكثر شهرة بينهم هما استخدام الجوال كأداة للترفيه أو للتعليم، فيمكنك تنزيل عدد كبير من الألعاب الإلكترونية او مشاهدة الأفلام او تصفح مواقع التواصل، وكذلك يمكنك مشاهدة الفيديوهات التعليمية أو قراءة الكتب الإلكترونية والبحث عن أي معلومة تريدها، كما يمكنك متابعة أعمالك أو حساباتك البنكية، التسوق عبر الإنترنت وغيرها، بالإضافة إلى الاستغناء عن الكاميرا؛ لأن غالبية الهواتف الأن تأتي بكاميرات احترافية عالية الدقة كالهواتف الموجودة داخل عروض بنده.

موبايل سامسونج آي 12، بوحدة تخزين 64 او 128 جيجا بالإضافة إلى 4 جيجا رام، كاميرا خلفية رباعية توتال 57 ميجا بيكسل، وكاميرا أمامية 8 ميجا بايت، شاشة 6.5 بوصة، أندرويد 10، بسعر 599 ريال.

موبايل شاومي ريدمي 9 تي، تخزين 64 و 4 جيجا رام، او 128 و 6 جيجا رام، شاشة 6.5 انش، كاميرا رباعية توتال 60 ميجا بيكسل، أندرويد 10، بسعر 599 ريال.

هايبر بنده

على الرغم من ظهور العديد من الأجهزة الإلكترونية، يظل التلفاز هو الأهم، ولكن الشاشات لا تنتهي استخداماتها على انها تلفاز للترفيه او التعلم فقط، ولكنها اصبحت متعددة الاستخدامات، ناهيك عن شكلها العصري وانها مريحة للعين أكثر من الشاشات الإلكترونية الخاصة بالأجهزة الأخرى نظراً لكبر حجمها وبعدها عن العين، فمعظم الشاشات تحتوي على مدخل USB ، وتدعم تشغيل الواي فاي لتستمتع بمواقع التواصل ومحرك جوجل، وكذلك الصورة ثلاثية الأبعاد لتكون متعة المشاهدة مضاعفة، وبعض الشاشات أصبح التحكم بها باللمس ممكن مما يسهل استخدامها.

• شاشة آي تي سي، بحجم 55 بوصة، كما يوفر هايبر باندا التوصيل والتركيب مجانا، وكل ذلك بسعر 1599 ريال.

اسعار الالكترونيات من بنده

تضم مجلة عروض وتخفيضات بنده العديد من كابلات ايفون والوصلات الإلكترونية التي تساعد المستخدم في القيام بالعديد من المهام في آنٍ واحد، كما تعرض أيضًا خيارات متنوعة من الأجهزة اللوحية من التابلت واللابتوب والتي تقدم خدمات الكترونية مذهلة للمستخدمين، وتساعد على إتمام العديد من الواجبات والتواصل عبر مواقع وتطبيقات التواصل الإجتماعي، فقد أصبحت الأجهزة اللوحية جزء أساسي في الحياة العصرية لضمان مواكبة التطورات ومسايرة الركب العالمي.