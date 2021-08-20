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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اقوي عروض اكسترا على الشاشات والجوال تصل ل 65٪ العرض لفترة محدودة في المقال التالي
عروض اكسترا في السعودية من أفضل العروض التي يتم طرحها على الإطلاق، وينتظرها الكثير من الشعب السعودي، وذلك لأن شركات اكسترا واحدة من أفضل الشركات التي تعمل في مجال الأجهزة الكهربائية في المملكة العربية السعودية، ويثق جميع الشعب السعودي بالأجهزة التي تعرضها لهم، لأنها تقدم مع كل جهاز ضمان لأعوام، شركات اكسترا التجارية توفر للعملاء أفضل أنواع الأجهزة الكهربائية على الإطلاق وتعرض لهم الكثير من المزايا على جميع الأجهزة.
أقوى الخصومات الرائعة المقدمة من شركات اكسترا
شركات اكسترا التجارية توفر للشعب السعودي الكثير من الخدمات المميزة كما. أنها تقدم خصومات على جميع الأجهزة وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بها، وفي المناسبات توفر دائماً باقة من أفضل العروض ويقبل عليها العملاء من أجل الحصول على أقل الأسعار وتوفر أفضل أنواع الأجهزة الكهربائية، تعرض أيضاً شركات اكسترا العديد من الخدمات على الموقع الإلكتروني الخاص بها مثل التوصيل السريع للمنازل.
عروض اكسترا الأسبوعية
- عروض اكسترا اليوم ال جي تلفزيون 88 بوصة 8 كي 9999 ريال سعودي.
- خصومات اكسترا كلاس برو تلفزيون 58 بوصة 2099 ريال سعودي.
- تخفيضات اكسترا ال جي تلفزيون 55 بوصة 2899 ريال سعودي.
- ال جي تلفزيون 65 بوصة فائق الوضوح 8999 ريال سعودي.
- سوني تلفزيون 65 بوصة ذكي 3499 ريال سعودي.
تخفيضات اكسترا
- عروض اكسترا الأسبوعية سوني تلفزيون 65 بوصة فائق الوضوح 3999 ريال سعودي.
- خصومات اكسترا ال جي تلفزيون 65 بوصة 3999 ريال سعودي.
- تنزيلات اكسترا كلاس برو تلفزيون 65 بوصة ذكي عالي الدقة 2299 ريال سعودي.
- سامسونج تلفزيون 70 بوصة فائق الوضوح 4799 ريال سعودي.
- هواوي ميت بوك اكس كور اي 5 512 جيجا 4499 ريال سعودي.
- لينوفو يوجا اس 900 سليم 1 تيرا بايت 16 جيجا 6749 ريال سعودي.
- سامسونج تاب أي 6 10 بوصة 128 جيجابايت 2169 ريال سعودي.
- آبل آيباد برو 2020 11 بوصة 512 جيجا بايت 4994 ريال سعودي.
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