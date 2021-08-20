شوف عروض هايبر بنده على تشكيلة كبيرة ورائعة من مستلزمات المنزل والأسرة

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عروض هايبر بنده، بنده تعود بباقة من العروض على تشكيلة كبيرة ورائعة من مستلزمات المنزل والأسرة، لا تشيل هم الفاتورة بعد اليوم هايبر بنده يقدم لكم أقل سعر داخل المملكة، كما يقدم هايبر بنده عروض على تشكيلة متنوعه من المنتجات الأساسية، وعروض على جميع ما يخص العناية الكاملة بالمنزل والأسرة فتوفره أسواق بنده بأقل سعر فقط في هايبر بنده، كما يتحداك الهايبر ويقولك إذا حصلت على أي منتج من خارج الهايبر بسعر أرخص فلك 10 أضعاف الفرق كاش، كما تسري هذه العروض بدءا من يوم الأربعاء 10 محرم وتستمر حتى يوم الثلاثاء 16 محرم 1443 هـ أو حتى نفاذ الكمية. عروض هايبر بند: احصل على عرض بنده السعودية على جبنه موزاريلا قالب حلواني، سعر الكيلو 19.95 ريال سعودي بعد الخصم، سعر المنتج قبل الخصم هو 39.95 ريال سعودي، كما أن للجبنه الموزاريلا عدد من الفوائد ومنها: تساعد الموزاريلا على تقوية العظام. تحتوي الجبنة على كمية عالية من الكالسيوم وهو معدن رئيسي مطلوب للمحافظه على صحة العظام والأسنان المثلى. كما تحتوي أونصة واحدة منها على حوالي 183 مللي غرام من الكالسيوم والمهم لحماية مينا الأسنان والحفاظ على بنية العظام. الجبنة الموزاريلا مهمة جداً للحفاظ على عضلة القلب، فتقلل الموزاريلا من فرص الإصابة بسرطان القولون كما تساعد على فقدان الوزن. يمكنك شراء لحم مفروم بقري أسترالي مقدم من هايبر بنده بسعر 38.95 ريال سعودي للكيلو، سعر الكيلو جرام قبل العرض هو 47.95 ريال سعودي، وأيضا يمكنك شراء نقانق بلدي أسترالي سعر الكيلو 44.95 ريال سعودي قبل عمل العرض، أما بالنسبة للسعر بعد عمل العرض فهو 39.95 ريال سعودي للكيلو، كما يمكنك شراء كيلو كفته بقري أسترالي بسعر 39.95 ريال سعودي للكيلو بعد التخفيض، أما بالنسبة لسعر الكيلو قبل الخصم فهو 44.95 ريال سعودي، وللحم البقري عديد الفوائد ومنها: احتوائها على الفيتامينات مثل (B12) و(B6) و(E)، و(K). وعناصر أخرى كالثيامين، والزنك، والحديد، والفسفور، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والسيلينيوم لنياسين، والريبوفلافين، وحمض الفوليك، وحمض البانتوثنيك. كما أنه غني بالبروتينات، والأملاح المعدنيّة، والأملاح ألأمينيه. وغالباً ما تعتمد المواد الموجودة في لحم البقر على أنواع الحشائش والأغذية التي تتغذى عليها البقرة. الوسوم عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده على تشكيلة كبيرة ورائعة من مستلزمات المنزل والأسرة - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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