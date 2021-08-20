نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علاج القشرة في يومان فقط وصفة سحرية للتخلص من القشرة بكل سهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أحد أهم المشاكل المزعجة التي تصيب الكثير من الأشخاص مشكلة قشرة الرأس، حيث يلجأ الكثير إلى إستخدام الكريمات أو الغسول الطبي لعلاجها، ولكن هناك بعض الحلول الطبيعية المنزلية للقضاء على قشرة الرأس بشكل آمن دون أن تضر بالشعر، أو تؤثر عليه على المدى البعيد فقد أثبتت الدراسات العلمية الحديثة قدرة ( خل التفاح) الفائقة على علاج مشكلة القشرة وأثبتت أهميه خل التفاح ليس فقط لعلاج قشرة الرأس ولكن ظهرت أهميته في علاج الجفاف الذي يصيب الشعر.

علاج القشرة

عرف الإنسان قديما تحضير الخل من خلال تخمير بعض أنواع الفاكهة بطريقة ما حتى يتم إستخلاص سائل حمضي، ويعد خل التفاح هو أحد أشهر تلك الأنواع. ويعتمد على عصر ثمار التفاح الأحمر و إضافة بعض أنواع البكتيريا إليه وتركها حتى تخمر تماما ثم نحصل على حمض الخليك ذو الرائحة النفاذة.

وقد استخدمه القدماء المصريين في علاج الكثير من الأمراض الجلدية و أمراض الجهاز التنفسي مثل إلتهاب الحلق، وإلتهابات المفاصل، وعلاج الروماتيزم، وتنشيط الدورةالدموية في الجسم.

وصفات خل التفاح لعلاج القشرة

وصفة زيت الزيتون مع خل التفاح:-

( المكونات)

نصف كوب من ماء الورد . قليل من بذور الحلبة. نصف كوب من خل التفاح.

طريقة الإستخدام : يتم أخذ كمية الخل مع بذور الحلبة وتترك لمدة ليلة كاملة، ثم نضيف كمية ماء الورد حتى يصبح الخليط ذو تركيز أقل حتى لا يسبب أي حرقان ،أو التهابات في الجلد .ثم يوضع على الشعر بداية من الجذور حتى الأطراف مع التدليك لفروة الرأس برفق ثم يترك على الشعر لمدة عشر دقائق ويشطف بالماء الفاتر مع الشامبو ثم البلسم، تكرر هذه العملية مرتين في الأسبوع.