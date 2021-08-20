نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض التجهيزات المنزلية من أسواق عبد الله العثيم لفترة محدودة في المقال التالي

عروض التجهيزات المنزلية تقدمها أسواق عبد الله العثيم في المملكة العربية السعودية لفترة محدودة، فالتخفيضات متوفرة حتى أربعة أيام من الآن وفي الحقيقة جميعها عروض مميزة وتحتوي على خصومات هائلة على عدد من الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية ومنتجات أخرى متنوعة. عروض التجهيزات المنزلية في العثيم نبدأ معكم عروض التجهيزات المنزلية بالأجهزة الكهربائية المنزلية التي لا غنى عنها ويحتاج إليها كل بيت.

الميكروويف أصبح صديق المرأة في مطبخها الحديث وذلك لكثرة النساء العاملات الآن، وتجهيز مأكولات الأسبوع أصبح من ضروريات كل امرأة عاملة.

والميكروويف هو الخيار الفعال والسريع لتسخين الأطعمة.

وتقدم العروض خصم على ميكروويف جي في سي من 239 ريال إلى 169 ريال فقط.

وقطاعة الخضار أساسية لتجهيز الخضار بكفاءة وفي وقت أقل، لذلك تقدم العروض خصم على قطاعة خضار من مولينكس بسعر 89 ريال بعد الخصم من المبلغ الأصلي وكان 179 ريال.

ومن أكثر الأجهزة التي يحتاج إليها المنزل المكنسة الكهربائية من أجل بيت نظيف خالي من الأتربة.

وتقدم أسواق العثيم عرض على مكنسة ماركة كولين بسعر 139 ريال سعودي فقط.

تحتاج ربة المنزل في مطبخها إلى جهاز واحد متعدد الاستخدامات فذلك يسهل عليها الكثير أثناء الطبخ ويوفر لها الوقت.

ومحضرة الطعام من أي تي سي قد تكون خيار جيد لكي خاصةً وأنها معروضة في أسواق العثيم بسعر 189 ريال.

والغلاية الكهربائية لا يستغني عنها أحد خاصةً الشعوب المحبة للشاي مثل الشعوب العربية.

وغلاية كولين الكهربائية معروضة في العثيم ضمن مجلة العروض بسعر 29 ريال. عروض متنوعة من العثيم أخيرًا تم فتح عدد من المطارات وأصبح السفر متاح بين بعض الدول الآن، وأول ما يفكر فيه المسافر شنطة السفر التي سيأخذ فيها كافة أغراضه واحتياجاته اللازمة له طوال رحلته.

لذلك لكل محبي السفر تقدم عروض التخفيضات المنزلية التي أطلقتها أسواق العثيم لفترة خمسة أيام عروض على شنط السفر.

منها شنط سفر ماي ترافيل ترولي تختلف أسعارها باختلاف أحجامها فالحجم الأصغر بسعر 79.95 ريال سعودي، والحجم الأكبر بسعر 142 ريال، أما الحجم الوسط فسعر الشنطة منه 104.95 ريال.

وعروض أخرى كثيرة لا تفوتوا الفرصة وتوجهوا للمتجر الأقرب لديكم لشراء احتياجاتكم. الوسوم عمر شويل - جدة عروض التجهيزات المنزلية من أسواق عبد الله العثيم لفترة محدودة - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض التجهيزات المنزلية من أسواق عبد الله العثيم لفترة محدودة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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