نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده في المملكة على لحوم بندة الطازجة، واللحوم الباردة، وغيرها من المنتجات من Hyper Panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عملاء بنده الكرام، وكل الزوار الجدد أفضل وآخر خصومات مقدمة من هايبر بندة ماركت Hyper Panda market في المملكة العربية السعودية على جميع أنواع اللحوم (الطازجة، والباردة) ، حيث يقدم هايبر بندة أيضاَ خصومات أخرى عديدة على أسعار كثير من السلع الغذائية، والسلع الغير غذائية في جميع فروعه بالمملكة العربية السعودية Panda KSA، بخصومات تصل إلى 60% لهذا الأسبوع ابتداءاً من 20 أغسطس وحتى 27 من أغسطس، وسوف نقدم لحضراتكم في هذه المقالة آخر عروض هايبر بنده في المملكة على جميع أنواع اللحوم من أفضل اللحوم البرازيلية والأسترالية، كل هذا وأكثر يقدمه لكم موقع ثقفني يومياً، وإليكم التفاصيل:

عروض هايبر بنده Hyper Panda في السعودية

يقدم هايبر بنده في الصورة السابقة خصومات مميزة جداً على أسعار اللحوم البرازيلية والأسترالية المتميزة، ومن بينها: خصم خاص على سعر موزة الغنم بالعظم الأسترالية، وعلى سعر مكعبات اللحم البقري الأسترالي، كما يقدم الماركت خصم آخر على سعر التوب راوند البرازيلي مميز المذاق، وكذلك تخفيض على سعر اللحم الستريجانوف البقري البرازيلي، كما يتوفر خصم على سعر الروستو البقري البرازيلي الكامل.

عروض بنده الأسبوعية على اللحوم الباردة Panda

يتوفر في جميع فروع بندة بالمملكة العربية السعودية خصومات خاصة جداً على أسعار اللحوم الباردة والأجبان، ومن ضمنها: خصم خاص على سعر المرتاديلا بالزيتون، ومرتاديلا الدجاج السادة من ماركة أمريكانا، وتقدم بنة أيضاً خصومات خاصة على أسعار الجبنة الشيدر الأبيض من كيريجولد Kerrygold.

خصومات بندة الأسبوعية وبنده اليوم Panda ksa

يتوفر أيضاً بفروع هايبر بنده ضمن التنزيلات الأسبوعية: خصم خاص على سعر الجبنة الإيدام من فريكو، والجبنة الإيدام الهولاندية الدائرية، كما يتواجد تخفيض من بندة على أسعار جميع أنواع المربى من ماركة زوادة Zwada، منها: مربى المشمش، والتين، والفراولة، وغيرها.

فروع هايبر بنده Hyper Panda في المملكة

تنتشر فروع هايبر بنده في مدن كثيرة من مدن المملكة العربية السعودية، منها: فروع بنده في الرياض، والدمام، وفي جدة، والمدينة، وفي الخبر، كما يوجد العديد من الفروع خارج المملكة، وخاصة في دول الخليج العربي، وفي مصر.