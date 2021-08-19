نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم ولمدة 5 أيام خصم يصل ل 60% على جميع المنتجات وحتي 31 أغسطس في المقال التالي
عروض العثيم اليوم في المملكة العربية السعودية توجد أسواق عبد الله العثيم التجارية التي تتميز بعرضها أفضل أنواع المنتجات الغذائية على الإطلاق، هذه الأسواق التجارية دائما ما يفضلها جميع الشعب السعودي ويفضلون التسوق وتوفير احتياجاتهم من خلال أقسامها التجارية، وذلك من أجل الحصول على أفضل الخدمات وتوفير أفضل أنواع المنتجات من جميع الأقسام وأيضاً بأفضل الأسعار داخل المملكة، كما أنها تعرض لهم الكثير من الفروع الخاصة بها وتقدم في كل فرع جميع العروض.
عروض العثيم الأسبوعية
توفر هذه الأسواق التجارية للشعب السعودي في قسم التنظيف الكثير من المناطق التي تخص الملابس والمنزل والأثاث، كنا أنها توفر المنظفات الخاصة بالتعقيم وجميع الأدوات التي يحتاجها العملاء، كما أنها توفر جميع منتجات العناية الشخصية للرجال والنساء، وتعرض الكثير من الماركات في هذا القسم حيث يمكن اختيار أنيب ماركة وأفضل الأسعار، أسواق عبد الله العثيم في تعرض جميع العروض الخاصة بها على الموقع الإلكتروني الخاص بها.
عروض العثيم اليوم
- تخفيضات العثيم أكياس نفايات ريما 55 جالون 10 ريال سعودي.
- خصومات العثيم صابون اريال ازرق مركز كيس 5 كجم 43 ريال سعودي.
- تنزيلات العثيم صابون بونكس أزرق الأصلي 5 كجم 31 ريال سعودي.
- أقراص فيري لغسالة ليمون 729 جم 64 ريال سعودي.
- أقراص فيري لغسالة ليمون 351 جم 41 ريال سعودي
- شامبو عباية تايد عطر أصلي 2.5 لتر 23 ريال سعودي.
تخفيضات العثيم
- عروض العثيم صابون تايد مركز الأصلي 2.5 كجم 17 ريال سعودي.
- خصومات العثيم مناديل وجه النورس 180 حبة 20 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم الأسبوعية صابون جنتو رائحة العود 5 كجم 20 ريال سعودي.
- صابون صحون جنتو ليمون 1 لتر 5 ريال سعودي.
- صابون اكسترا وايت بودرة 10 كجم 37 ريال سعودي.
- مطهر ومنظف جنتو 3 لتر 10 ريال سعودي.
- حفاضات فاين بيبي ماكس 70 حبة 47 ريال سعودي.
- صابون سائل استحمام سوفي عبوة 400 مل 13 ريال سعودي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم اليوم ولمدة 5 أيام خصم يصل ل 60% على جميع المنتجات وحتي 31 أغسطس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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