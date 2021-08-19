شوف عروض مهرجان العودة للمدارس من أسواق العثيم تخفيضات لا تفوتك

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عمر شويل - جدة تحرص أسواق العثيم دائمًا على مشاركة الشعب السعودي بجميع مناسباته، عن طريق تقديم أحدث العروض والتخفيضات في المناسبات المختلفة، وبمناسبة اقتراب موعد بدء العام الدراسي الجديد تقدم عروض أسواق العثيم مهرجان العودة للمدارس.

عروض مهرجان العودة للمدارس من العثيم

يشمل المهرجان تخفيضات على مجموعة كبيرة من المنتجات التي تحرص الأسرة على شرائها لتجهيز احتياجات المدارس للأطفال من الأدوات المدرسية والشنط والكراسات والأقلام وحتى الأغذية لدعم الطفل خلال اليوم الدراسي، وغيره من الكثير من المنتجات الأخرى بأسعار منافسة.

وتبدأ عروض نهاية الاسبوع ومهرجان العودة للمدارس منذ يوم الأربعاء 18 أغسطس وتستمر حتى يوم 24 أغسطس 2021، من الأدوات المتوفرة داخل العرض:

شنط مدرسية طقم شامل 6 * 1 يحتوي على شنطة ترولي ومقلمة ولانش بوكس وزجاجة مياه وبعض الاحتياجات المدرسية المنوعة والتي تختلف تبعًا لنوع الشنطة ويمكن الاختيار من بينها، أيضًا تتنوع أشكال الشنط لتناسب أذواق البنات والبنين وأيضًا تختلف في الحجم لتناسب جميع المراحل الدراسية، وتتراوح أسعار الأطقم بداية 79 ريال وحتى 106 ريال فقط داخل عروض مهرجان العودة للمدارس من العثيم.

ونظرًا لأن أسواق العثيم تحاول توفير أفضل العروض لتناسب ميزانيات جميع الأسر، فإنها توفر أيضًا شنطة مدرسية بسعر 29.95 ريال فقط

يتوافر أيضًا داخل العرض مجموعة متنوعة من الدفاتر السلك عالية الجودة، بمقاسات وأحجام مختلفة، وبأسعار تبدأ من 6ريال فقط.

أيضًا يشمل العرض زجاجات مياه للأطفال برسومات أبطال خارقين وهيلو كيتي ورسومات أخرى منوعة لتناسب الجنسين بسعر 13.95 ريال.

عروض أسواق العثيم الأسبوعية على الإلكترونيات

نظرًا لتحويل العملية التعليمة لنظام التعليم المختلط، فلابد من توفير الادوات التكنولوجية اللازمة لإتمام العملية التعليمية عن بعد، فقد وفرت أسواق العثيم بعض الأدوات التكنولوجية داخل عروض نهاية الأسبوع، وتشمل :

لابتوب اتش بي 15.6 بوصة بمعالج إنتل كور i3 بسعر 1839ريال ليساعد الطلاب على حضور الفصول الافتراضية عبر الإنترنت.

أيضًا يتوافر داخل عروض أسواق العثيم على الإلكترونيات هاتف تكنو إل دي7 128 بسعر 659 ريال.

وأيضًا يتوافر هاتف تكنو ك أي 5 ك بسعر 445 ريال للحبة.

أيضًا يتوافر داخل العرض تابلت هواويt3 بمقاس 9.6 بوصة وبسعر 545 ريال فقط.

بروشور عروض العثيم

يمكنك الاطلاع على عروض مهررجان العودة للمدارس من أسواق العثيم من البروشور التالي، وايضًا يمكنك معرفة الفروع التي تتوافر فيها العروض:

بروشور العروض الأسبوعية من أسواق العثيم

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