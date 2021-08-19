شوف خصومات في جرير بالسعودية اليوم على الجوالات 45%

عروض جرير الحصرية على الجوالات المحمول بالسعودية بخصومات هائلة، من المميزات التي تتمتع بها جرير هو توفيرها لمجموعة من الخصومات والتخفيضات التي تزيد نسبتها عن 50%، فالجميع في المملكة العربية السعودية يرغبون في تجديد هواتفهم وشراء هواتف جديدة ولكنهم يخشون الأسعار ومن خلال جرير سيتم الحصول على أفضل أنواع هواتف المحمول بأقل الأسعار.

عروض جرير الحصرية على هواتف المحمول في المملكة العربية السعودية:

توفر مكبة جرير المزيد من العروض والتخفيضات على كافة أنواع هواتف المحمول التي من أهمها كلاً من التالي ابل ايفون 6 الجيل الرابع Apple IPhone، سامسونج جالاكسي نوت 5 الجيل الرابع Samsung Galaxy Note، جالاكسي اس 6 ايدج بلس Galaxy S6 Edge Plus، هاتف جالاكسي جراند برايم الجيل الرابع Galaxy Grand Prime VE LTE Gold، هواوي بي 8 لايت Huawei P8 Lite، ابل ايفون 7 Apple Iphone 7، جوال سوني اكسبيريا زد 2 Sony Xperia Z2، سامسونج جالاكسي جراند نيو، ال جي LG G4 Dual Sim، سامسونج جالاكسي جا 7 دوس، اتش تي سي وان ام 9 HTC One M9 4G LTE، لينوفو بي 7 مزدوج الشريحة Lenovo 4g، هاتف اتش تي سي وان ام 9 HTC One M9+.

عروض مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية:

توفر إليكم مكتبة جرير بالسعودية الكثير من العروض على مختلف هواتف المحمول التي من أبرزها كلاً من التالي” لينوفو ايه 7000 و ايفون 6 4جي، هاتف سوني اكسبيريا زد 3 بلس Sony Xperia Z3+، موتورلا نكسيس 6 هاتف Motorola Nexus 6 4G LTE، نوكيا لوميا 640 اكس ال مزدوج Nokia Lumia 640 XL Dual، هاتف هواوي اسكند Huawei Ascend، هاتف ال جي ماجنا LG Magna Dual Sim، هاتف مايكروسوفت لوميا 540 Microsoft Lumia 540 Dual، بلاك بيري كيو جوال BlackBerry Q10، سامسونج روتر محمول لاسلكي Samsung 4G Portable Router Wireless STC & Zain، ابل اير بورت السريع شبكة لاسلكية Apple AirPort Express Base Station Lan Wire، الفا انتنا لاسكلية Alfa High Gain Antenna 5 DBi Wireless N، زد تي اي يو اس بي مودم ZTE USB 3G Modem، ويمكن الشراء بالتقسيط أو كاش.