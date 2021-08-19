مسابقة الحلم وموعد السحب المتوقع لجائزة الربع مليون دولار

مسابقة الحلم هي مسابقة تغير حياة الرابح وتجعله مليونير كما تجعله قريب من تحقيق كل أحلامه وهي مسابقة يتم فيها اشتراك المتسابقين من جميع دول العالم العربي في اي مكان ومع سماع قيمة الجائزة تزداد أحلام المشتركين ويمنون أنفسهم للفوز بإحدى جوائز المسابقة وتعد مسابقة الحلم هي المسابقة الأضخم على مستوي العالم العربي حيث يبلغ قيمة جوائز المسابقة ثلاثة ونصف مليون دولار أمريكي ومع تلك القيمة تقدم المسابقة هذا الموسم جائزة للفوز بمنزل بأحد الجز اليونانية فاي شخص يفوز بقيمة احد الجوائز المقدمة يعد من المحظوظين في تلك الحياة ولذلك يتسارع الكثير من الناس على الاشتراك بالمسابقة ويمنون انفسهم بالفوز بها ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة الاشتراك بالمسابقة وقيمة وموعد السحب القادم.

طريقة الاشتراك بمسابقة الحلم والفوز بجائزة الحلم

يمكن لأي شخص من جميع أنحاء العالم العربي يبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً الاشتراك بمسابقة الحلم وإذا كان المشترك عمره أقل من ذلك وعند فوزه بالجائزة يقوم وصي عنه باستلام الجائزة وتتسم طريقة الاشتراك بالمسابقة بالبساطة والسهولة فمن الممكن الاشتراك عبر إرسال كلمة حلم أو Dreem عبر رقم الهاتف المرادف لبلدك وسوف تتلقي رسالة تأكيد الاشتراك وسترسل المسابقة إليك مجموعة أسئلة عبر رسائل نصية فإذا كنت تريد مضاعفة فرص فوزك سوف تقوم بالإجابة الصحيحة على كل سؤال مرسل إليك كما يمكنك الاشتراك بطريقة أخري وهي تتم من خلال تحميل تطبيق الحلم من تطبيق ابل واند رويد للهواتف الذكية وبعدها سوف تقوم بفتح التطبيق وإرسال اسمك ورقم هاتفك وإدخال رمز التأكيد والذي سوف تتلقاه في رسالة نصية على هاتفك وذلك لتأكيد اشتراكك بالمسابقة والطريقة الثالثة للاشتراك من خلال الاتصال بالرقم الموحد للمسابقة من كافة الدول العربية دون دولتي سوريا واليمن.

كم قيمة السحب القادم من المسابقة وموعد السحب

تبلغ قيمة الجائزة القادمة من الحلم ربع مليون دولار أمريكي 250 ألف دولار تكون من سعيد الحظ الذي يتم الإعلان عن اسمه عبر شاشة قناة أم بي سي 1 أما عن موعد السحب القادم فلم يتم حتي الآن الإعلان عنه ومن المتوقع أن يكون الموعد المحدد وإعلان اسم الفائز أن يكون نهاية شهر أغسطس الجاري 2021 ونحن نتمنى التوفيق لجميع والفوز وتحقيق الحلم.