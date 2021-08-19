نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوي عروض العودة إلى المدارس من أسواق التميمي في عام ٢٠٢١ في المقال التالي

يقدم لكم أسواق التميمي ماركت عروض العودة إلى المدارس بأسعار مميزة جدا وخصومات رائعة على المنتجات الغذائية المختلفة وأيضا مستلزمات العام الدراسي المختلفة وبأعلى جودة، فيمكنكم الاستفادة من كل هذه العروض الرائعة قبل نهاية أغسطس ٢٠٢١ ، وإليكم أيضا عروض الصيف المميزة من أسواق التميمي . عروض العودة إلى المدارس من أسواق التميمي في عام ٢٠٢١ أرز بسمتي سيلا هندي من أبو كأس ١٠ كيلو بسعر ٥٧.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٨٢.٩٥ ريال سعودي، ٥٢ جرام من كبسولات القهوة بسعر ١٤.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٢٢.٤٥ ريال سعودي، فشرب كوب واحد من القهوة يوميا يساعد في تحسين عضلة القلب والشرايين بالجسم وأيضا يساعد في ضبط مستوي ضغط الدم بالجسم ويمد الجسم بالطاقة ويساعده على التركيز بشكل جيد.

عدد ١٠ قطع من الدجاج المجمد ١٢٠٠ جرام بسعر ١٢٠.٩٥ ريال سعودي بدلا من ١٦٤.٩٥ ريال سعودي، ٢ عبوة من زيت دوار الشمس عافية فقط بسعر مميز جدا ٢٧.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٣٩.٩٥ ريال سعودي.

كيلو من برجر اللحم المجمد ساديا فقط بسعر ١٥.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٢٩.٠٥ ريال سعودي، ثم يقدم التميمي ماركت عدد ١٨ عبوة من الحليب طويل الأجل بنكهات الموز والشوكولاتة والفراولة والفانيليا فقط بسعر ١٦.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٢٨.٢٥ ريال سعودي.

٢ عبوة جبنة كريمي بوك فقط بسعر ٣٣.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٤٩.٢٥ ريال سعودي، بينما يكون ٢ عبوة من سلطة خضار مع التونة بسعر ١٩.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٢٩.٥ ريال سعودي. أسعار اللحوم الطازجة من أسواق التميمي ماركت كيلو من النقانق الألماني فقط بسعر ٣٤.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٤٣.٧٥ ريال سعودي، بينما يكون سعر كيلو من البرجر البقري ٣٤.٩٥ ريال سعودي أيضا بدلا من ٦٥.٦٥ ريال سعودي فهو عرض مميز جدا.

ثم يكون سعر الكيلو من صدور الدجاج المتبلة أو الشيش طاووق فقط ٣٤.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٤٣.٩٥ ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة أقوي عروض العودة إلى المدارس من أسواق التميمي في عام ٢٠٢١ - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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