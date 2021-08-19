نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض رجعنا للمدارس من الدانوب على الأجهزة والإلكترونيات وغيرها في المقال التالي

عروض رجعنا للمدارس أطلقتها أسواق الدانوب منذ يوم واحد وتستمر حتى ستة أيام من الآن، هذا لأن موسم العودة إلى المدارس من أكثر المواسم المهمة في العام، وتحتاج الأسر خلال هذا الموسم لشراء مختلف المنتجات من مختلف الأنواع، لذلك تتسابق المتاجر والأسواق في تقديم أفضل العروض للمواطنين وتوفير المنتجات الضرورية لهم بأفضل الأسعار، وها هي أسواق الدانوب تدخل المنافسة وتوفر عروض وخصومات تابعوها معنا. عروض رجعنا للمدارس من الدانوب اقتراب العام الدراسي يعني اقتراب تلقي الدروس التعليمية سواء في المدرسة أو أون لاين، وفي عصرنا الحالي وخاصة في السنوات الأخيرة أصبحت الدراسة والمذاكرة تتطلب وجود عدد من الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة اللابتوب والتابلت.

ولقد انتبهت أسواق الدانوب إلى هذا لذلك وفرت ضمن عروض رجعنا للمدارس عروض وخصومات على أجهزة التابلت وبعض أنواع اللابتوب.

من بين تلك العروض عرض على جهاز أيباد 32 GB بسعر 1499 ريال سعودي.

وأجهزة لابتوب من Dell بأسعار 1399 ريال و 1999 ريال و 3499 ريال وذلك لاختلاف الإمكانات والتفاصيل الخاصة بكل جهاز.

وللطلاب الذين لا يعرفون الجهاز الأنسب لشرائه أذكركم بأنني قدمت مقال خاص بهذا الخصوص وعقدنا فيه مقارنة بين اللابتوب والأيباد واشتمل المقال على مميزات كل جهاز وما هو الأنسب للطلاب، لذلك نشرح لكم قراءته لاختيار الجهاز المناسب. عروض متاجر الدانوب عروض الأجهزة الكهربائية في مجلة عروض رجعنا للمدارس كثيرة ومتنوعة لذلك اخترت لكم الأجهزة الأكثر احتياجًا في موسم المدارس.

فمثلًا نحتاج في الصباح لتجهيز الفطور للأطفال فالجهاز العملي والموفر في الوقت والجهد لهذه المهمة هو محمصة التوست.

لذلك يقدم الدانوب محمصة توست من تيفال فقط بسعر 159 ريال بدلًا من 209 ريال.

جهاز تسخين السندوتشات كذلك عملي جدًا وأعتقد أنه من الضروري توافره في كل بيت به أطفال أو طلاب يذهبون للمدارس.

خاصةً مع وجود عرض مميز على سخان ساندوتش إمبيريال لشرائه بسعر 49 ريال سعودي بدلًا من 65 ريال.

أما لعشاق القهوة الاسبريسو فلم تغفلهم العروض ولديهم فرصة عظيمة لشراء ماكينة صنع القهوة نسبريسو انيسيا بسعر 599 ريال سعودي بدلًا من 985 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض رجعنا للمدارس من الدانوب على الأجهزة والإلكترونيات وغيرها - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض رجعنا للمدارس من الدانوب على الأجهزة والإلكترونيات وغيرها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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