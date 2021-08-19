نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العيسائي للسيارات الأربعاء 18 أغسطس 2021 مـ الموافق 10 محرم 1443 هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة سوف نحدثكم محبي الأناقة والسيارات الحديثة عن كل جديد في عالم سيارات 2021، وخاصة في ميتسوبيشبي العيسائي للسيارات، والذي ينتشر فروعه في العديد من مدن المملكة العربية السعودية، ومن ضمنها: فروع الدمام، وجدة، وكذلك الرياض، والخبر، وفي المدينة المنورة، وغيرها من المدن الخليجية، حيث يوفر العيسائي للسيارات أفضل الأسعار والخصومات على أسعار سيارات 2021 في مجموعة العيسائي الكبرى للسيارات الحديثة من الموديلات العالمية الكبرى، وأليكم تفاصيل أحدث العروض عبر موقع ثقفني.

عروض العيسائي للسيارات في المملكة العربية السعودية2021

تقدم مجموعة العيسائي للسيارات أفضل العروض لأغسطس 2021 على أحدث أنواع السيارات الموجودة في الأسواق لكل محبي الحديث في عالم السيارات الأنيقة تحت شعار عروض العودة إلى الدراسة، حيث يقدم هذه السيارات بالتقسيط المريح على عامين كاملين بدون مرابحة، فقط إدفع 50% من سعر السيارة، وقسط 50% من ثمنها على عامين كاملين، وتبدأ أسعار سيارات Eclipse cross من 86.850 ريال سعودي، كما يبدأ سعر سيارات Xpander بألوانها المختلفة، وخصائصها المتعددة من 69.999 ريال سعودي، وكذلك يبدأ سعر سيارات ASX من 75.350 ريال سعودي بنفس قيمة التقسيط.

خصائص وعروض سيارات العيسائي المميزة 2021

من Mitsubishi motors للعيسائي للسيارات تقدم هذه السيارة المذهلة سيارة إكسبريس Xpress بحمولة 7 ركاب، وبهذا السعر المذهل الشامل للضريبة، والتقسيط على سنتين كاملتين، كما تقدم المجموعة عامين كاملين للصيانة المجانية، أو 40 ألف كيلومتر (أيهما أقرب)، وكذلك توفر المجموعة تقسيط شهري مع تأجيل 3 أشهر كاملين.

هذا العرض المذهل ساري من رمضان وحتى الآن على جميع موديلات ميتسوبيشي.

أرقام تليفونات وفروع ومواعيد عمل العيسائي

للتواصل مع العيسائي للسيارات بالمملكة العربية السعودية رقم الهاتف العام +966 12 280 0863، كما يتواجد العديد من الفروع للعيسائي للسيارات في المملكة العربية السعودية، من بينها:

فرع ميتسوبيشي في الرياض برقم تليفون +966 014775506.

فرع هايل شوروم برقم تليفون +966 065336000.

فرع بورايداه شوروم برقم هاتف +966 063850650.

فرع تابوك شوروم برقم هاتف +966 044274488.

فرع مدينة شوروم برقم هاتف +966 048646333.

فرع ينبوع برقم هاتف +966 043913888.

فرع الدمام برقم هاتف +966 038571807.

فرع الدمام.

كما تفتح جميع الفروع يومياً من الصباح وحتى التاسعة مساءاً.