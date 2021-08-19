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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية على السلع الغذائية حتى 16 محرم بأفضل الأسعار في hyper panda في المقال التالي
استعدوا لمعرفة أقوى عروض بنده الأسبوعية على الأغذية، فأطلقت بنده في عروضها لهذا الأسبوع خصومات على المنتجات، لذا نجد الكثير من المنتجات بأسعار تتراوح بين 10 و20 ريال، ولمحبي الغذاء الصحي يقدم لكم هايبر بنده hyper panda مجموعة من الأغذية العضوية ذات الفوائد العديدة للجسم، والتي تتنوع لتشمل الزيوت، رقائق الشوفان والمزيد من السلع الغذائية، وذلك لمدة أسبوع حتى انتهاء العروض يوم 16 محرم 1443هـ الموافق 24 أغسطس 2021.
عروض بنده الأسبوعية
نقدم لكم فيما يلي عروض العشرة والعشرين في هايبر بنده السعودية، وبها نجد مختلف الأغذية بأقوى الخصومات على أسعارها بحيث لا تزيد عن 20 ريال، ومنها لفائف التورتيلا السادة التي يُمكن إضافة حشوات متنوعة إليها، مثل الأجبان، شاورما دجاج، ويُمكن من خلال خبز التورتيلا الجاهز إعداد السندوتشات المختلفة للأطفال في المدرسة، ولمحبي السمبوسة المحشوة بالجبن اللذيذة تجدونها في بنده ضمن العروض الأسبوعية.
- لفائف التوريتلا السادة من الكبير، وزن 750 جرام، سعر الكيس 10 ريال سعودي بدلًا من 15.95 ريال سعودي.
- سمبوسة الجبنة من الكبير، عبوة مكونة من 12 حبة، بسعر 10 ريال سعودي بدلًا من 13.95 ريال سعودي.
- 1 كجم قطع الدجاج من الكبير، بسعر 20 ريال سعودي بدلًا من 37.95 ريال سعودي.
عروض بنده وهايبر بنده
إليكم تخفيضات هايبر بنده على الأطعمة العضوية، التي تتميز بمذاقها الشهي مقارنةً بالأطعمة الأخرى، هذا إلى جانب كونها أطعمة صحية للغاية، فهى تُعتبر خالية من المواد الكيميائية الضارة التي تقلل من الفوائد الصحية لهذه الأغذية، لذا فإن تلك الأطعمة في إعداد الوجبات المختلفة يضمن لكم طعام صحي أكثر، كذلك حصول الجسم على فوائد أكثر وأيضًا مذاق لا يقاوم.
- رقائق الشوفان العضوية من أرض الطبيعة، وزن 500 جرام، بسعر 14.95 ريال سعودي بدلًا من 19.95 ريال سعودي.
- مرقة الخضار العضوية المملحة بسعر 6.95 ريال سعودي بدلًا من 8.95 ريال سعودي، والمرقة الغير مملحة بسعر 7.95 ريال سعودي بدلًا من 9.95 ريال سعودي.
- زيت زيتون عضوي، عبوة حجم 500 مل، بسعر 42.95 ريال سعودي بدلًا من 85.95 ريال سعودي.
بندة panda
أشهر الأكلات السعودية متوافرة في عروض هايبر بنده لهذا الأسبوع، وعلى سبيل المثال مسحب الدجاج وهو عبارة عن قطع الدجاج المتبلة بمزيج من التوابل المختلفة لبضعة ساعات، ومن ثم يتم قلي مسحب الدجاج، ويُمكنكم توفير الوقت والجهد وشراؤه جاهز للقلي بسعر لا مثيل له طوال المدة المتاح فيها عروض بنده، كذلك يوجد عدد هائل من الأطعمة الجاهزة للقلي فقط مثل البرجر المحبب لدى جميع أفراد الاسرة، بكل أنواعه سواء برجر الدجاج أو اللحم.
- مسحب الدجاج أو زنجز مسحب الدجاج امريكانا، وزن 750 جرام، بسعر 20 ريال سعودي بدلًا من 29.95 ريال سعودي.
- 4 عبوات من نقانق الدجاج من امريكانا، كل عبوة وزن 340 جرام، بسعر 10 ريال سعودي بدلًا من 14 ريال سعودي.
- برجر الدجاج بالبقسماط امريكانا، وزن 840 جرام، بسعر 20 ريال سعودي بدلًا من 28.95 ريال سعودي.
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