شوف عودة العروض هايبر بنده الأسبوع الثاني على التوالي عرض العشرة والعشرين

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ومازالت عروض هايبر بنده الأسبوعية مستمرة على الأسبوع الثاني بتاريخ 18 أغسطس 2021 الموافق 10 محمرم 1443 هـ من عرض العشرة والعشرين وخصومات متنوعة تنال أعجاب الجميع، أبدئي عام دراسي جديد مع أولادك وقدمي أليهم ألذ وأشهي الأطعمة التي تزيد من تركزيهم وأمدادهم بالطاقة والحيوية اللأزمة، يوجد أيضا بالمجلة تشكيلة متنوعه من التسالي والمكسرات والتوابل بأسعار خياليه، ويوجد أصناف مختلفه من اللحوم مبرده، تمنعي بأكبر تشكيلة من البقالة قد تحتاجي أليها متوفرة بجميع فروع هايبر بنده وحتي نفاذ الكمية. عودة العروض هايبر بنده الأسبوع الثاني قدمي لعائلتك أشهي الأكلات السريعة الشاورمة، البانية، الكريب من ساديا أنصاف صدور دجاج بدون عظم ولا جلد 450 جرام للحبة ب 10 ريال سعودي بدلا من 16.95 ريال سعودي وفري 6.95 ريال سعودي.

تقدم لكي سيدتي شركة المراعي أفضل أنواع اللبنة كاملة الدسم 700 جرام للحبة ب 10 ريال سعودي بدلا من 22 ريال سعودي وفر 11 ريال سعودي.

حضري لعائلتك أشهي وألذ بيتزا بالتونة أو قدمي ألذ تونة بالخضروات المشكلة من تريفا لحم تونا خفيف بالزيت النباتي 170 جرام 3 حبات ب 10 ريال سعودي بدلا من 15.75 ريال سعودي وفري 5.75 ريال سعودي.

حضري لكي ولأطفالك فطور صحي ولذيذ أحصلي على العرض الخاص من جبنة تشيدر كرافت 7+1 × 50 جرام للحبة ب 20 ريال سعودي بدلا من 26.95 ريال سعودي وفري 6.95 ريال سعودي.

لكل عشاق الشوكولاته قامت هايبر بنده بتقدم لكي ألذ شوكولاته من أنتاجها 3 حبات كريمة البندق والكاكاو بنده 350 جرام ب 20 ريال سعودي بدلا من 47.85 ريال سعودي وفري 27.85 ريال سعودي.

فاجئي أولادك وأبهريهم بشوكولاتة مشكلة 500 جرام للكيس ب 20 ريال سعودي بدلا من 39.95 ريال سعودي وفري 19.95 ريال سعودي.

أبهري عائلتك وقدمي لهم ألذ وأطعم كيك والمعجنات التي تبهر أطفالك بحليب طويل الأجل كامل الدسم الربيع 8×1 لتر للكرتونة ب 20 ريال سعودي بدلا من 36.95 ريال سعودي وفري 16.95 ريال سعودي. أصنعي لعائلتك أشهي وأطعم بسبوسة أو رموش الست للكيو ب 5 ريال سعودي.

قدمي لأسرتك أطعم وألذ هريس باللحم أو بالدجاج للكيلو ب 5 ريال سعودي.

أصنعي أشهي وأطعم كفته الحاتي المشوية بطعم المحلات وأضيفي أليها حب أبيض ناعم/ حب أبيض خشن برغل للكيلو ب 5 ريال سعودي.

حب أسود ناعم / خشن للكيلو 5 ريال سعودي.

أذا كنتي من عشاق التسالي فعليك سيدتي شراء بذور دوار الشمس مملح / صيني بالليمون للكيلو ب 15 ريال سعودي.

زنجبيل مطحون 500 جرام ب 15 ريال سعودي.

أستمتعي بتناول مكسرات تايلندية مشكلة 500 جرام ب 20 ريال سعودي.

أحصلي على بذور مصرية مملحه للكيلو وأستمتعي بتناولها ب 20 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عودة العروض هايبر بنده الأسبوع الثاني على التوالي عرض العشرة والعشرين - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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