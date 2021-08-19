شوف عروض بنده panda offers على البقالة عروض العشرة والعشرين ريال

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تقدم عروض بنده مهرجان عروض العشرة والعشرين ريال في أسبوعه الثاني. وذلك بمناسبة عودة الدراسة في السعودية توجد الكثير من التخفيضات على مئات السلع والأصناف المطروحة في هايبر بنده. وتم تخفيض أسعار كثير منها إلى عشرة ريالات وعشرين ريالاً. ونظراً لأنه لا غنى عن سلع البقالة في أي مكان توفرها panda بأقل الأسعار. حيث حصلت بنده على المركز الأول كأفضل مركز من بين مراكز البيع بالتجزئة في السعودية. وتبدأ عروض الهايبر بشكل مستمر يوم الأربعاء من كل أسبوع وتستمر لمدة أسبوع كامل أو حتى نفاذ الكمية. عروض بنده على البقالة أعدي أفضل تشيز كيك مع خليط تشيز كيك بيتي كروكر بالشوكولاتة وزن العلبة 360 جرام بعشرة ريال فقط بدلاً من 22.95 ريال. يوجد تخفيض قدره 12.95 ريال.

كريمة دريم ويب المخفوقة المميزة اشتري عبوتين وزن الواحدة 144 جرام مقابل 20 ريال فقط بدلاً من 23.95 ريال. يمكنك تزيين تورتة عيد الميلاد باستخدام هذه الكريمة اللذيذة.

ثلاث حبات من خليط فطائر بانكيك بزبدة الحليب بيتي كروكر وزن الحبة 360 جرام مقابل 20 ريال فقط بدلاً من 40.50 ريال بخصم 20.5 ريال.

اشتري عبوة كاتشب بيدر وزن 5 كيلو جرام أو شطة بيدر الحارة وزن 4.5 كيلو مقابل 20 ريال فقط للحبة.

خليط الكعك من بيتي كروكر سعر الحبة 10 ريالات فقط بتوفير قدره 8.50 ريال. حيث أن السعر الأصلي للمنتج خارج العرض 18.50 ريال. كيس أرز صن غولد وزن 4.5 كيلو أرز مصري حبة متوسطة مقابل 20 ريال فقط بدلاً من 21.95 ريال. Hyper panda offers اصنعي وجبة شوربة العدس اللذيذة أو الكشري المصري من عدس المهباج وزن الكيس كيلو جرام مقابل 10 ريال فقط.

مجدي كيس من الهيل الحب ممتاز وزن 80 جرام أو وسط وزن 75 جرام بعشرة ريالات فقط.

ثلاث حبات من بهارات مجدي بعشرة ريالات فقط. اصنعي أجمل وصفات المعكرونة مع مكرونة بيزيللو سعر الثلاث حبات 10 ريال فقط بدلاً من 29.75 ريال. وزن الحبة 500 جرام وحجم التوفير 19.75 ريال.



زيت ذرة عافية الغني عن التعريف لأكل صحي خفيف على المعدة سعة الحبة 1.5 لتر بعشرين ريال فقط.

زيت دوار الشمس شمس أو زيت نباتي العربي سعة الزجاجة 1.5 لتر مقابل 15 ريال للحبة. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده panda offers على البقالة عروض العشرة والعشرين ريال - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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