شوف عروض هايبر بنده الأسبوعية حتى 24 أغسطس

هايبر بنده ، مجموعة عروض هايبر بنده الأسبوعية، عدد كبير من العروض المتنوعة على الأصناف، يمتلك هايبر بنده قاعدة عملاء واسعة داخل المملكة العربية السعودية، تعتبر من الأسواق ذات الباع الكبير بالمملكة، تعمل على أسواق أضافة التخفيضات بشكل أسبوعي متكرر، العروض سارية من 18 أغسطس الموافق 10 محرم إلى 24 أغسطس الموافق 16 محرم، جميع العروض متوفرة في كافة الفروع داخل المملكة العربية السعودية، يمكنك شراء العروض بالذهاب إلى فروع أسواق هايبر بنده في جميع أنحاء المملكة أو من خلال المتجر الإلكتروني، حليب مجفف كامل الدسم أنكور 2.5 كيلو بسعر 52.95 ريال بدلا من 88.95 ريال.

تنزيلات الأسماك اليوم

هايبر بنده ، فوائد الجمبري، ينظم عمل الأنزيمات بسبب وجود الزنك والسيلينيوم، يساعد في مقاومة السرطانات، الجمبري غني بفيتامين أ الذي يفيد صحة الدورة الدموية وخلايا الدم، يحتوي على فيتامين د الذي يعمل على فقدان الوزن بشكل ملحوظ بالجسم، يعزز صحة البشرة والشعر بسبب وجود أوميغا 3، يعد الجمبري من أكثر المأكولات البحرية تناولا وشهرة حول العالم، جمبري مزرعة 70/60 بسعر 24.95 ريال بدلا من 37.95 ريال.

أقوى عروض هايبر بنده

فوائد سمك التونة، تعمل على تعزيز صحة القلب، تساعد على تقليل أحماض أوميغا 6 الدهنية، تقوم بتقليل ضغط الدم بسبب وجود أحماض أوميغا 3 الذي يعمل على حماية الجسم، تعمل على حماية العينين والوقاية من اضطرابات العين مثل الضمور البقعي وجفاف العين، تحتوي أسماك التونة على كميات كبيرة من البروتين التي تساعد بعملية النمو، تعزيز جهاز المناعة بسبب وجود فيتامين C بكميات كبيرة بسمك التونة، تعمل على فقدان الوزن، تعزيز مستويات الطاقة وتحسين الدورة الدموية، لحم تونة قطع فاتحة في زيت نباتي حدائق كاليفورنيا 170 جرام بسعر 10 ريال بدلا من 20.85 ريال.

عروض هايبر بنده

فوائد اليوسفي الصحية، الوقاية من السرطان بسبب وجود فيتامين أ والكريبتوزانتين، خفض مستويات الكولسترول ومنع امتصاص الكولسترول السيئ، تعزيز صحة القلب والشرايين وتقليل احتمالية الإصابة بأمراض القلب، يعمل اليوسفي على خسارة وزن جسم، الوقاية من الإمساك وتعزيز عملية الهضم، تنظيم ضغط لعتبارة مصدر غني بالبوتاسيوم، يوسفي جنوب أفريقي 1 كيلو بسعر 3.50 ريال بدلا من 8.95 ريال.