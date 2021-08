نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 وظائف للعمل اونلاين بدون مهارة ودخل يصل إلى 1000 دولار شهرياً فرص عمل من المنزل في المقال التالي

3 وظائف للعمل اونلاين بدون مهارة ودخل يتراوح بين 500 حتى 1000 دولار شهرياً فرص عمل من المنزل، هناك الكثير من الأشخاص غير بارعين في الانترنت ويبحثون عن طرق للعمل من المنزل، فرصة عمل لا تحتاج إلى أي مهارة حتى في الإنترنت، واليوم نقدم لكم 3 وظائف يمكنك العمل من خلالهم من المنزل وبدون مهارة، الوظيفة الواحدة منهم تمنحك دخل شهري يتراوح بين 500 حتى 1000 دولار شهرياً

3 وظائف للعمل اونلاين بدون مهارة بدخل 1000 دولار

ثلاثة وظائف بدون مهارة يمكنك الإختيار من بينهم الأقرب لك، الوظيفة الأولى هل تعرف أنك إذا قمت بالدخول إلى موقع bluehost أو get response، والتسجيل في برامج الأفلييت والقبول فيها بسهولة، ثم نسخ الرابط والدخول إلى موقع Google Adwords وإنشاء إعلان له يمكنك تحقيق ما يتجاوز 500 دولار شهرياً، كل ما عليك هو تحقيق 10 مبيعات شهرياً فقط في أحد موقعي bluehost أو get response، حيث يحقق 10 مبيعات مبلغ 650 دولار فقط 150 دولار تكلفة الإعلانات، والدخل الشهري يبلغ 500 دولار وذلك في حال تحقيق 10 مبيعات فقط شهرياً، وهذه الوظيفة تسمى التسويق بالعمولة.

دخل يتراوح بين 500 حتى 1000 دولار شهرياً

الوظيفة الثانية هي وظيفة الدورات التدريبية، كل ما عليك هو الدخول إلى يوتيوب والبحث عن أي موضوع باللغة العربية واللغة الإنجليزية، على سبيل المثال How to sell any product وفي متصفح آخر كيف تبيع أي شيئ، وفلترة النتائج حسب الأعلى في نسبة المشاهدة، ثم متابعة كافة الفيديوهات المهمة ما لا يقل عن 20 فيديو مع مراعاة تدوين ملاحظاتك، لتدوين الموضوعات والنقاط المهمة لتجد أن لديك معلومات كثيرة، ثم يمكنك ترجمة كتابك هذا وتقسيمه إلى حلقات الأولى ثم الثانية وهكذا، على ألا تقل مدة الحلقة عن 10 دقائق وعدد الحلقات عن 10، ثم يتم تفريغ النقاط الرئيسية على باور بوينت.

ثم يتم الاتجاه إلى برنامج كامتازيا أو Open shoot الخاصة بتصوير سطح المكتب، ثم يتم فتح الحلقة الأولى من باور بوينت وتشغيل سطح المكتب بصوتك فقط، وبعد التخلص من تسجيل الحلقات ثم الاتجاه إلى موقع U lidemy أو موقع Courses والاتجاه إلى خافة الكورسات والنقر على New Course ورفع الكورس بسهولة، بدون الحاجة إلى عمل إعلانات حيث تقوم المواقع بالإعلان، واحصل على دخل شهري يصل إلى 1000 دولار.

فرص عمل مضمونة من المنزل

الوظيفة الثالثة هي drop shipping وهي وظيفة بيع منتج من التاجر الصيني، حيث تقوم بشراءه بدولار وبيعه على موقع بمبلغ 20 دولار، ولا تقوم بالشراء إلا قبل عرض الزبون عليك شراء المنتج، وذلك مع إرسال عنوان الزبون الى التاجر الصيني لكي يتم إرسال المنتج اليه، كل ما عليك هو الدخول الى موقع شرو فاي وإضافة oberlo، ثم قوم باختيار اي منتج وارساله الى oberlo الذي يقوم بإرسال كافة معلومات وصور المنتج الى الموقع الخاص بك، 3 وظائف للعمل اونلاين بدون مهارة ودخل يتراوح بين 500 حتى 1000 دولار شهرياً فرص عمل من المنزل.