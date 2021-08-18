شوف عروض اكسترا الأسبوعية تخفيضات خيالية تصل ل 55% تسوق الآن

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عروض اكسترا السعودية وتخفيضات من أسواق اكسترا السعودية، الخصومات الإضافية مستمرة ومتجددة باستمرار حتى يتمكن أكبر عدد ممكن من العملاء الذين يرغبون في شراء منتجات عالية الجودة من الاستفادة منها، كما أنها من الأسواق الكبيرة والمشهورة التي تعمل بكل طاقتها لتسهيل حصول المستهلك على المنتج الذي يريده دون عناء البحث هنا وهناك.
عروض اكسترا الأسبوعية شهر أغسطس خصم يصل ل 65% على أجهزة المنزل
عروض اكسترا السعودية
خصومات اكسترا إضافية على الأجهزة المنزلية من اكسترا، Extra هو أحد الأسواق التي تحتوي على مجموعة واسعة من المنتجات المختلفة التي يسهل على العميل الحصول عليها بعد زيارة موقع Extra على الويب والحصول على جميع المنتجات.
تخفيضات اكسترا اليوم
تنزيلات اكسترا على غسالات الأطباق والأفران:
- خصومات اكسترا لاجيرمانيا فوتورا موقد غاز، 90×60 سم، 5 شعلات غاز، إستانلس ستيل، خصم 28.57٪ بسعر 2999 ريال سعودي بدلاً من 4199 ريال سعودي، ومعه هدية بقيمة 250 ريال سعودي.
- تخفيضات اكسترا لاجيرمانيا فرن وشواية غاز مقاس 90× 60 سم، خصم 30.77٪ بسعر 2699 ريال سعودي بدلاً من 3899 ريال سعودي، ومعه هدية بقيمة 250 ريال سعودي.
- لاجيرمانيا فوتورا موقد غاز، 80×50 سم، 5 شعلات غاز، خصم 27.78٪ بسعر 2599 ريال سعودي بدلاً من 3599 ريال سعودي، ومعه هدية بقيمة 250 ريال سعودي.
خصومات اكسترا
- عروض اكسترا اليوم سميج، غسالة صحون 5 برامج 12 إعداد، ابيض، خصم 32٪ بسعر 1699 ريال سعودي بدلاً من 2499 ريال سعودي، ومعه هدية بقيمة 250 ريال سعودي.
- تخفيضات اكسترا جليم غاز موقد، 90*60 سم، 5 عيون، استيل، خصم 21.8٪ بسعر 3049 ريال سعودي بدلاً من 3899 ريال سعودي.
- جنرال إليكتريك، موقد كهربائي، 30 بوصة، 4 عيون، 1 عين تسخين، ستانلس، خصم 32.93٪ بسعر 5499 ريال سعودي بدلاً من 8199 ريال سعودي، ومعه هدية بقيمة 250 ريال سعودي.
- جنرال إليكتريك، موقد كهربائي، 30 بوصة، 4 عيون، 1 عين تسخين،أبيض، خصم 34.29٪ بسعر 4599 ريال سعودي بدلاً من 6999 ريال سعودي، ومعه هدية بقيمة 250 ريال سعودي.
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