شوف عروض اكسترا الأسبوعية تخفيضات خيالية تصل ل 55% تسوق الآن

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عروض اكسترا السعودية

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تخفيضات اكسترا اليوم

تنزيلات اكسترا على غسالات الأطباق والأفران:

خصومات اكسترا لاجيرمانيا فوتورا موقد غاز، 90×60 سم، 5 شعلات غاز، إستانلس ستيل، خصم 28.57٪ بسعر 2999 ريال سعودي بدلاً من 4199 ريال سعودي، ومعه هدية بقيمة 250 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا لاجيرمانيا فرن وشواية غاز مقاس 90× 60 سم، خصم 30.77٪ بسعر 2699 ريال سعودي بدلاً من 3899 ريال سعودي، ومعه هدية بقيمة 250 ريال سعودي.

لاجيرمانيا فوتورا موقد غاز، 80×50 سم، 5 شعلات غاز، خصم 27.78٪ بسعر 2599 ريال سعودي بدلاً من 3599 ريال سعودي، ومعه هدية بقيمة 250 ريال سعودي.

خصومات اكسترا