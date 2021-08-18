شوف عروض بنده الأقل سعراً احصل على عشر أضعاف الفرق كاش

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تبدأ عروض بنده الأسبوعية الجديدة مع تحدي جديد. حيث تعرض مئات السلع بأسعار أقل من أي مركز تسوق آخر. وتتحدى panda أن يجد المتسوق سعراً أقل من سعر السلعة في الهايبر. وفي حالة تمكن العميل من إيجاد سعر سلعة أقل في مكان آخر يتعين على الهايبر منحه عشر أضعاف الفرق نقداً. يعد هذا التحدي من أكثر الأساليب الناجحة في عملية التسويق التي تتبعها المنظومة وتؤكد على مدى الثقة التي لديها في أسعار الأصناف المعروضة لديهم. تبدأ العروض من يوم الأربعاء 18 أغسطس وتستمر حتى يوم الثلاثاء 24 أغسطس. عروض بنده الأسبوعية اشتري كيلو من الجبنة الموزاريلا قالب حلواني واصنعي أشهى وصفات البيتزا والمعجنات. مقابل 19.95 ريال للكيلو بدلاً من 39.95 ريال.

اصنعي المعكرونة بالبشاميل مع اللحم البقري الأسترالي المفروم مقابل 38.95 ريال للكيلو بدلاً من 47.95 ريال.

قدمي الكفتة لأحبائك وأصدقائك بشراء كفتة بقري أسترالي مقابل 39.95 ريال للكيلو بدلاً من 44.95 ريال.

اشتري كيلو من النقانق البقري الأسترالي مقابل 39.95 ريال بدلاً من 44.95 ريال.

كيلو من جمبري مزرعة 60/70 مقابل 24.95 ريال للكيلو عوضاً عن 37.95 ريال خارج العرض. كيلو من فيليه سمك القاروص بالجلد مقابل 37.95 ريال بدلاً من 54.95 ريال.

اشتري 450 جرام من صدور الدجاج بدون عظم شركة التنمية مقابل 15.95 ريال بدلاً من 20.75 ريال.

جبنة شرائح برايد وزن 400 جرام بسعر 8.95 ريال سعودي للحبة بدلاً من 16.50 ريال.

اشتري 10 عبوات من حليب نادك طويل الأجل كامل أو قليل أو منزوع الدسم سعة 1 لتر واحصل على عبوتين مجاناً مقابل 30.95 ريال للكرتون بدلاً من 44.95 ريال. كرتون من دجاج دو 10 × 1.1 كيلو بسعر 118.95 ريال بدلاً من 154.95 ريال.

سعر الحبة من جبنة كريم فيلادلفيا وزن نصف كيلو 17.95 ريال بدلاً من 27.95 ريال بتوفير قدره 10 ريالات. panda offers مقابل 24.95 ريال فقط يمكنك الحصول على زيت كانولا أولايت عبوتين سعة الواحدة 1.5 لتر بسعر 24.95 ريال بدلاً من 42.95 ريال.

زيت زيتون بكر ممتاز عافية سعة 2 لتر بسعر 37.95 ريال للحبة بدلاً من 68.95 ريال. اشتري مجموعتين من مياه بيرين 6 × 1.5 لتر مقابل عشرة ريالات فقط.

اشتري قهوة تحميص إيطالي 3 في 1 علي كافيه مقابل 11.95 ريال للحبة بدلاً من 29.95 ريال. كيس من الأرز الهندي البسمتي أبيض أبو كاس وزن 5 كيلو جرام بسعر 27.95 ريال للكيس بدلاً من 45.5 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده الأقل سعراً احصل على عشر أضعاف الفرق كاش - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده الأقل سعراً احصل على عشر أضعاف الفرق كاش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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