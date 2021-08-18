نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اسعار الجوالات اليوم في السعودية وأرخص عروض هايبر بنده hyper panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسعار الجوالات اليوم نأتيكم بها من أكبر متاجر السعودية، حيث نعرض ارخص اسعار الجوالات وأهم مواصفاتها في هايبر بنده hyper panda، وتضم مجلة عروض بنده الاسبوعية الهواتف الذكية من شركة سامسونج، شركة فيفو، بالإضافة إلى شركة شاومي الصينية ولينوفو العالمية، وقد أشاد مستخدمي الهواتف الذكية بكفاءة عمل الجوالات من الفئات المتاحة في العروض، ونعرض أفضل أسعار الجوالات في الفئة السعرية المتوسطة والتي تتيح للمستخدمين تجربة تقنية ممتازة من حيث الجودة وقوة التحمل، بينما تقدم أسعار مناسبة مقارنةً بمواصفات الجوالات الممتازة في هذه الفئة، ولذلك تمكنت الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي من تحقيق تطور حقيقي ومتجدد في مجال صناعة الهواتف الذكية وفيما يلي أرخص عروض بنده السعودية الاسبوعية على أسعار الجوالات.

اسعار الجوالات اليوم من بنده

تضم العروض الهواتف الذكية الأكثر مبيعًا من إنتاج شركة شاومي الصيني، والتي تمكنت من تحقيق نجاحات ومبيعات مذهلة في الشرق الأوسط والعالم من خلال إنتاج سلسلة جوالات شاومي ريدمي بإصداراتها المختلفة، كما تأتيكم عروض بنده اليوم بإثنين من جوالات شاومي وهما شاومي ريدمي 9 تي وشاومي ريدمي 9 أي.

سعر جوال شاومي ريدمي 9 تي

ويتمتع جوال شاومي ريدمي 9 تي Xiaomi Redmi 9T بمجموعة من المميزات ومنها البطارية العملاقة والتي تدوم لساعات أطول من المعتاد مقارنةً بالهواتف المناظرة له، حيث تبلغ قوة البطارية 6000 مل أمبير، وهي تدعم خاصية الشحن السريع بشاحن قوته 18 وات، وبالتالي يتيح لك الاستمتاع باستخدام الهاتف طوال أكثر من 24 ساعة بلا إنقطاع، كما أن الهاتف متاح بإصدارات مختلفة منها النسخة 128 جيجابايت ذاكرة داخلية و رام 4 جيجابايت أو النسخة 64 جيجابايت ذاكرة داخلية و رام 6 جيجا.

الهاتف يتمتع بمعالج سنابدراجون قوي يعمل بكفاءة طوال فترة التشغيل، ويدعم مستشعر البصمة، أما عن الكاميرا فالخلفية عبارة عن 4 كاميرات مدمجة بجودات متفاوتة تتيح للمستخدم التقاط الصور والفيديوهات بدرجة نقاء عالية.

شاومي ريدمي 9 تي ، شريحتين اتصال + شبكة 4G النسخة 128 جيجابايت + 4 جيجابايت رام بسعر 599 بدلًا من 689 ريال سعودي.

جوال شاومي ريدمي 9 أي، شبكة الجيل الرابع 4G + شريحتين اتصال SIM النسخة 32 جيجابايت للذاكرة الداخلية و 2 جيجابايت رام بسعر 339 بدلًا من 389 ريال سعودي.

نتابع معكم كافة المستجدات حول اسعار الجوالات واسعار الإلكترونيات والتي تضم العديد من الأجهزة اللوحية والجوالات بمختلف المواصفات واسعار متفاوتة، كما نتابع معكم اسعار الشاشات والمكيفات والأجهزة المنزلية بمختلف الأنواع والمواصفات في مختلف متاجر السعودية لنأتيكم بأفضل العروض وأقوى الخصومات، فتابعونا.