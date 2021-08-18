شوف أجدد عروض بنده الأسبوعية 18 أغسطس 2021

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عمر شويل - جدة أجدد عروض بنده الأسبوعية 18 أغسطس 2021، عروض هايبر بنده السعودي لا تنتهي، فمن المعروف عنه أنه يقدم عروض أسبوعية لجميع عملائه، وهذا الأسبوع يختلف عن غيره، حيثُ قدم بنده السعودي عرض المذاق الطازج الغني، وهو تذوق خبز الأمراء، وكما موضح في التغريدة أن هذا العرض في الفترة من التاسع عشر من أغسطس حتى الواحد والعشرون من نفس الشهر، من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية ظهراً ومن الساعة الخامسة بعد عصر اليوم حتى الساعة الحادية عشر مساءاً.

عروض بنده الأسبوعية 18 أغسطس 2021

كالعادة يهتم بنده بتقديم عروض على أكثر المنتجات التي يهتم بها أغلب العملاء كمنتجات العناية الشخصية مثل كريم إزالة الشعر ومكينة جيليت بلو 3 سمارات وكريم الحلاقة وكولونيا بعد الحلاقة اركو 250 مل، وكذلك معجون الأسنان بارودنتكس ذو حجم 75 مل، وخفائض أطفال ومناديل مبللة وغسول الجسم لوكس وخلافه.

بنده السعودي

سلسلة فروع بنده السعودي المتواجدة في كل مكان داخل المملكة وخارجها تسعى دائماً، في إرضاء جميع عملائها وتوفير كافة ما يتطلبونه من سلع ومنتجات، كما يحرص بنده على تقديم أفضل المنتجات بأعلى الخامات وأفضل الأسعار، وتتولى نجاح وتطور هايبر بنده إلى أن وصل إلى تقديم منتجات تحمل اسمه، ولقد تلقت تلك المنتجات نجاح كبير من قبل العملاء.

أحدث عروض بنده لشهر أغسطس 2021 ” عرض 10& 20 ريال سعودي

عرض أنصاف صدور الدجاج خالي العظم وكذلك الجلد بسعر 10 ريال سعودي بدلاً من 16.95 ريال سعودي

سعر 700 جرام من لبنة فاخرة المراعي 10 ريال بدلاً من 22 ريال

ثمن 3 عبوات من تونة خفيفة بالزيت النباتي بسعر 10 ريال

عرض 500 جرام من الشوكولاتة المشكلة بسعر 20 ريال بدلاً من 39.95

سعر علبة جبنة تشيدر مكونة من 7 قطع حجم 50 جرام 20 ريال بدلاً من 26.95 ريال سعودي

عرض 8 لتر من حليب الربيع طويل الأجل بسعر 20 ريال.

بنده هايبر السعودي

يحمل دائما بنده هايبر في جميع فروعه المنتشرة داخل المملكة شعار لا تحمل الفاتورة، فهو يقدم أفضل المنتجات بأقل الأسعار، وتليبة للكثير من رغبات العملاء وفر بنده هايبر خدمة التسوق الالكتروني والتوصيل إلى المنزل، وهذا من أجل راحة العميل وتوفير الوقت والجهود عليه، فعلى العميل الدخول على الرابط الرسمي لبنده هايبر ويستطيع التسوق على جميع منتجاته إلكترونياً دون الحاجة إلى الذهاب إلى فروعه.

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