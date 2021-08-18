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عمر شويل - جدة أفضل جهاز جوال سامسونج، تقدم شركة سامسونج Samsung الشركة الكورية الجنوبية العالمية الرائدة في مجال صناعة الإلكترونيات والتطور التكنولوجي إلى كل عملائها في جميع أنحاء العالم أحدث الإصدارات السنوية من الهواتف الذكية.

أفضل جهاز جوال سامسونج

تتميز إصدارات العملاق الكوري سامسونج Samsung بالتطور التقني الهائل والملحوظ حيث يتفوق الإصدار الجديد على الهواتف المصدرة في الأعوام السابقة من جميع الإمكانيات وبتطور كبير في سرعة الأداء وجودة الكاميرا ودرجة نقاء الشاشة، سوف نتحدث في هذا المقال عن أفضل جوال وأحدث إصدارات العملاق الكوري سامسونج لعام 2021،

أفضل جهاز جوال سامسونج Galaxy S21 Ultra .Samsung

مواصفات جوال Samsung Galaxy S21 Ultra:

يعتبر جوال Samsung Galaxy S21 Ultra أحدث إصدارات شركة سامسونج حيث أنزل الستار عن الجوال في يناير 2021، ويعتبر الجوال أفضل جوال أندرويد على مستوى العالم لعام 2021 وذلك نظرًا للموصفات الجبارة التي يتميز بها الجوال حيث يأتي الجوال بنسختين مختلفتين اختلاف طفيف في الإمكانيات حيث يأتي الجوال ب:

شاشة: 6.8 بوصة.

ونظام تشغيل: أندرويد 11.

كما أن وزن: 227 جرام.

ورام: متوفر بنسختين 12 جيجا رام، 16 جيجا رام.

وسعة التخزين الداخلية: متوفر سعة تخزين 128 جيجابايت، 256 جيجابايت، 512 جيجابايت.

الكاميرا الخلفية: أربع كاميرات بدقة 108 ميجابكسل، 10 ميجابكسل، 10 ميجابكسل، 12 ميجابكسل.

والكاميرا الأمامية: تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 40 ميجابكسل.

والبطارية: تأتي البطارية بقوة 5000 ميللي أمبير.

دقة عرض الشاشة: بدقة 1440 × 3200 بكسل.

مميزات جوال Samsung Galaxy S21 Ultra:

وبعد المواصفات والإمكانيات الجبارة التي ذكرنها عن جوال Samsung Galaxy S21 Ultra، نقدم لكم الأن مميزات الجوال المتعددة والأفضل في هواتف الأندرويد لعام 2021 ونظرَا للإمكانيات المذكورة مسبقًا تتعدد مميزات جوال Samsung Galaxy S21 Ultra وإليكم بعض المميزات:

يدعم الجوال إمكانية تصوير الصور والفيديوهات بجودة 8k نظرًا لقوة الكاميرا الكبيرة جدًا ودقتها العالية والتي لا يستطيع إي هاتف منافستها لعام 2021.

ويدعم الجوال ميزة قلم سامسونج المميز.

وتأتى السماعات الخارجية للجوال بناظم ستريو للتمتع بدرجة صوت عالية ودقيقة.

كما يأتي الجوال بتصميم مبتكر ومميز وبألوان مختلفة حسب رغبة المستهلك.

عيوب جوال Samsung Galaxy S21 Ultra:

كعادة جميع الأجهزة الإلكترونية لا يخلى الجهاز من بعض العيوب، وبالرغم من الإمكانيات الكبيرة لجوال Samsung Galaxy S21 Ultra إلا أنه يوجد به بعض العيوب الطفيفة منها:

ارتفاع سعر الجوال نسبيًا وذلك نظرًا لما يتمتع بيه الجهاز من إمكانيات هائلة.

ولن يتمكن حامل الجوال من زيادة السعة التخزينية للهاتف وذلك لعدم وجود منفذ إضافي لكارت ميموري.

أسعار جوال :Samsung Galaxy S21 Ultra