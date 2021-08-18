شوف عروض ساكو من 18 أغسطس وحتى 25 أغسطس في السعودية من Saco Ksa

نقدم لحضراتكم عملاء هايبر ساكو Hyper Saco الكرام العديد من الخصومات والتخفيضات على أسعار الكثير من سلع الصيف تحت شعار تخفيضات آخر موسم صيف 2021 من ساكو ماركت السعودية، ومن المعروف أن عروض ساكو من أكبر وأكثر الماركتات إنشاراً في الدول العربية، وخاصة في دول الخليج العربي، وخارجها، حيث يقدم الماركت العديد من الخصومات والتنزيلات على أسعار المسابح القابلة للنفخ للحدائق وغيرها، مسابح الأطفال و الكبار، كما يقدم خصومات مميزة جداً على أسعار التكييفات والمبردات الصيفية من أقوى الماركات العالمية والمحلية.

عروض ساكو Saco في المملكة العربية السعودية

يوفر هايبر ساكو في المملكة العربية السعودية بمعظم مدنها خصومات مميزة جداً على منتجات الصيف والمصايف، مثل: عروض ساكو على هذا المسبح القابل للنفخ للأطفال بألوانه المتعددة كوحدة ألعاب مائية، كما يتوفر تخفيض خاص على سعر مسبح الأطفال الدائري بأبعاد 46*168 سم، كما يتوفر أيضاً خصم خاص منهم على سعر عوامات الأطفال الدائرية للسباحة بألوانها المختلفة وأشكالها المتعددة.

عروض ساكو على المسابح والمبردات Hyper Saco

يتوفر أيضاً في العديد من فروع ساكو السعودية خصومات على: المسابح العائلية مع الفلاتر بأحجامها وألوانها المتنوعة، كما يتوفر فيه أيضاً تخفيضات خاصة على سعر مكيف الهواء المحمول ذو الـ 12 ألف وحدة تبريد، وغيره على سعر بركة السباحة للعب الأطفال الممتعة، وأيضاً خصم آخر على سعر وحدة الألعاب المائية ثلاثية الأبعاد، وتخفيض قوي على سعر مبرد الهواء القوي بحمولة 73 لتر، وقوة 165 وات، وأبعاد 80 متر مربع.

كتالوج ساكو في السعودية Saco Ksa offers

نتابع مع حضراتكم باقي عروض ساكو بالمملكة على المبردات وغيرها من المنتجات الصيفية، ومنها: خصم خاص على سعر المراوح الجدارية بقوة 260 وات بألوانها المتنوعة، وعلى سعر طقم أدوات السباحة المميز، وعلى سعر المكيف الصحراوي بحجم 227 لتر، وكذلك خصم خاص على سعر وحدة الرذاذ مع 14 ملحق فوهات وأنابيب ضغط عالي، كما يتوفر خصم خاص على سعر طقم المسبح الكبير بـ 3 إطارات وإطاره الفولازي، كما يتوفر أيضاً خصم خاص منهم على أسعار مراوح السقف من هنتر.