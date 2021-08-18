شوف عروض هايبر بنده اليوم ولمدة 4 أيام فقط لاتفوتها مع أقوى الخصومات

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عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم، توفر إليكم أسواق بنده سلسلة من الخصومات التي تناسب كافة الفئات من جميع المستويات ويرغب المواطنون في التعرف على المنتجات التي يتوفر العرض عليها وإليكم في هذا المقال أهم المنتجات التي يتوفر عليها من هايبر بنده.

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تحتوي بندة على الكثير من المنتجات التي من أهمها كلاً من مياه بيرين وأرز كالروز صنوايت خمسة كيلو وستروجانوف بقري برازيلي وفخذ خروف استرالي بالعظم وشاورما الدجاج اليوم ومكسرات مشكلة عادي وفلفل أسود مطحون وجبنة رومي تشيزا لاند وجبن قليل الدسم هايلاند قريش وجبن شيدر أحمر وأبيض ويكسفورد ومرتديلا دجاج سادة بالزيتون حلواني اخوان.

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منتجات هايبر بنده

تشمل عروض هايبر بنده كيك انجليزي وبيتي فور مشكل وخبز التوست النخالة لوزين وبراوني بشرائح الشوكولاتة صباحو وجبنة كريم قابلة للدهن المراعي وكرمية الطبخ وعصير طازج نادك لتر ونصف وبرجر السنبلة مكون من 24 قطعة وعجينة سمبوسك دائرية السنبلة 360 جرام وخضار أمريكانا 450 جرام واسكالوب فيليه دجاج أمريكانا 750 جرام وستربس الدجاج حلواني 400 جرام وتندر صدر الدجاج الكبير 450 جرام.

تحتوي أسواق بندة على الكثير من المنتجات التي من بينها أيضاً كلاً من شراب شعير فيروز 250 مل وأصابع المكسرات بي وكايند90 جرام وزبدة الفول السوداني بينات باتر خشنة 454 جرام وشاي بزهرة الكركديه ناي 250 مل وأكياس شاي ربيع بمذاق أصلي شاملة على 100 كيس ومكسران تايلندي المهياج 300 جرام، وأصابع الذرة بيوقلز جرام وشوكولاتة شانكي ميني كيت كات.

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وتضم العروض نشاء الذرة رياض فود 200 جرام وبهارات مهران 50 جرام ورذاذ المياه المعطر بندة 500 مل وماكسي رول 160 متر ومسحوق غسيل برسيل وباور جل أريال مركز وسائل غسيل الصحون مضاد للبكتيريا لوكس صن لايت 1250 مل، ومزيل البقع كلوركس للملابس الملونة برائحة الزهور.

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لا تقف المنتجات بل ما زال هناك فعليكم التوجه إلى أسواق بندة واستفادوا من كل ما تقدمه إليكم من منتجات وعروض فنحن دائماً في انتظاركم لكي نقدم إليكم أفضل ما لدى بندة من عروض حصرية شامل أفضل المنتجات الطازجة والصحية.