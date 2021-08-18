شوف عودة أقوى عروض بنده الأسبوعية في السعودية

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عودة أقوى عروض بنده الأسبوعية، على تشكيلة كبيرة ورائعة من احتياجات المنزل والأسرة، لا تقلق من الفاتورة بعد اليوم هايبر بنده يضمن لك أقل سعر في المملكة، يقدم هايبر بنده لكم تشكيلة واسعة من المنتجات الأساسية وكل ما يخص العناية الكاملة بالمنزل والأسرة متوفرة بأقل سعر فقط في أسواقنا وإذا لقيتها أرخص لك 10 أضعاف الفرق كاش، تسري العروض منذ يوم الأربعاء 10 محرم إلى يوم الثلاثاء 16 محرم 1443 هـ أو حتى نفاد الكمية. عودة أقوى عروض بنده: هايبر بنده يضمن لك أقل سعر خلال الأسبوع الحادي عشر من العروض الأسبوعية لهايبر بنده، فيقدم عرض على موز فلبيني / إكوادوري، سعر الكيلو قبل الخصم 4.95 ريال سعودي، أما السعر بعد الخصم هو 2.5 ريال سعودي للكيلو الواحد، كما أن الموز مصدر جيد جدا للنشاء المقاوم. والذي يعمل على كبح الشهية ويساعد على فقدان الوزن الزائد، كما أن الموز يساعد على تسريع عملية التمثيل الغذائي و”يطلق عملية حرق الدهون في الكبد”. فتحتوي موزة واحده غير ناضجة تماما متوسطة الحجم على 12.5 غرام منه. في حين الناضجة تحتوي على حوالي خمسة غرامات فقط.

احصل على عرض بنده السعودية على حليب طويل الأجل المراعي نجوم (18 × 150 مل). سعر 2 كرتون متنوعه منه بسعر 24.95 ريال سعودي بعد التخفيض. أما سعر المنتج قبل الخصم 41.90 ريال سعودي.

يمكنك شراء عرض هايبر بنده السعودية الذي يقدمه على الأرز الهندي الأبيض أبو كاس (5 كيلو). بسعر روعه وهو 27.95 ريال سعودي فقط. وهذا هو السعر الفعلي للشراء أما بالنسبة للسعر السابق لكيس الأرز هو 45.50 ريال سعودي. ومما يجعلك تتشجع على شراء هذا المنتج هو أن للأرز البسمتي عدد من الفوائد الصحية. فمن فوائد الأرز البسمتي أنه يحافظ على صحة القلب، ويقوي الجهاز العصبي ويحد من التعرض لأي مشاكل صحية به. ويحافظ على صحة الجلد ويحمي البشرة من حدوث أي مشاكل بها، كما يحتوي على نسبة قليلة من الدهون. وهذا الأمر يجعله من الأطعمة المهمة والمفيدة للأشخاص الراغبين في الحصول على وزن مثالي وصحي، فينصح بتناوله للأشخاص متبعي الحميات الغذائية.

عرض شركة بنده السعودية على حليب مجفف كامل الدسم أنكور ( 2.5 كيلو). سعر الحبة قبل الخصم 88.95 ريال سعودي. وسعر الحبة بعد التخفيض 52.95 ريال سعودي وهذا هو السعر الفعلي للشراء داخل أسواق بنده خلال فترة العرض والتي تنتهي في يوم الثلاثاء القادم الموافق 16 محرم 1443 هـ أو حتى نفاذ الكمية. الوسوم عمر شويل - جدة عودة أقوى عروض بنده الأسبوعية في السعودية - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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