طريقة عمل العاشوراء وصفة سهلة وسريعة في المنزل

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محمد سياف - ابو ظبي - طريقة عمل العاشوراء الذي يعد نوع من الحلوى الأساسية التي يعمل على تحضيرها الكثير من المسلمين في يوم العاشر من محرم، ولكن طرق تسوية هذا الطبق تختلف من مكان إلى آخر، وكذلك النوعية الخاصة بالمكسرات تختلف أيضًا من مكان لآخر، وبالطبع تضيف مذاق فريد من نوعه للعاشوراء، وكل ذلك للاحتفال بهذا اليوم، إن مثل هذا الطبق مفيد للغاية حيث يتم تجميعه من القمح المسلوق المقشر ويضاف لها اللبن الذي يمد الجسم بالكثير من العناصر البناءة للجسم.

طريقة عمل العاشوراء

إن هذا الطبق به الكثير من الفيتامينات ولا سيما فيتامين ب والذي يزيد من التركيز والنشاط، وله تأثير على الحركة، وبه العديد من الألياف التي تجعل الشخص لديه شعور قوي بالشبع، كما أن الأشخاص الذين يتناولون هذا الطبق بشكل مستمر لفترة من الزمن يعمل على إنقاص وزنهم، ووجود الألياف به يعمل على معالجة الإمساك والمساعدة في إخراج سليم.

وتناوله أداة وقائية للأمراض التي تصيب القولون، والقلب، وزيادة الوزن بالشكل المفاجئ، وبالنسبة للسعرات الحرارية فهي ليست كثيرة إطلاقاً فهو طبق مغذي للغاية وفي نفس الوقت سعراته الحرارية قليلة للغاية، واستخدام لبن خالي الدسم يساعد على زيادة الفائدة وفي نفس الوقت به سعرات حرارية لا تذكر قليلة، وإذا وضعنا له ملعقة عسل أبيض صغيرة أو بعض من سكر الدايت فهو يزيد من التغذية والسعرات تكون قليلة فهو مناسب جداً لكل الأشخاص الذين يتبعون نظام غذائي بعينه.

ويمكن إضافة بعض من حبوب اللوز التي تزيد من صحة القلب، وبسبب أن العاشوراء به اللبن مصدر الكالسيوم، والقمح البروتين النباتي إذاً سيكون وجبة كاملة باستطاعتك تناولها سواء باردة أو حتى ساخنة ستكون نفس الفائدة، ولذا ينصح بها للأشخاص الذين لديهم مشكلة مع النحافة أو الأشخاص الذين يقومون بتأدية تمرينات قاسية.

مكونات طبق العاشوراء

كيلو لبن أو حليب.

ربع كيلو قمح مقشر.

السكر يكون حسب الاحتياج.

ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة قشدة كبيرة.

ملعقة فانيلا صغيرة.

مكسرات متنوعة عين جمل، جوز هند بندق، فول سوداني، زبيب.

طريقة إعداد العاشوراء

يتم غسل القمح بشكل ممتاز ومن ثم بعد ذلك تركه في مياه طول الليل، وعندما يأتي الصباح يتم وضع القمح على النار إلى أن يستوي تماماً. يصفى القمح ويتم إخراجه من الماء تماماً ويترك إلى أن يجف ويبرد ونأخذ مقدار منه يقدر بنصف الكمية ويطحن جيداً إلى أن يكون شبيه بالمعجون ونضع اللبن في وعاء فوق النار ومع القمح والفانيلا والسكر، ويترك هذا الخليط إلى أن تتماسك المكونات وتغلي تماماً. ومن بعدها يضاف المقدار المتبقي من القمح ومعهم القشدة مع استمرار التقليب على النار، ولابد من إضافة بعض النشا داخل ملعقتين حليب، ثم يضافوا لكافة المكونات التي توجد فوق النار ولابد من استمرار التقليب إلى أن تحصل على قوام متماسك. ومن بعدها لابد من تقسيم العاشوراء على الأطباق والقيام بوضع أنواع المكسرات المتعددة حسب الأنواع المعتاد عليها أسرتك، ويفضل أن تقدم هذه الوصفة باردة لكي يستطيع الأفراد الشعور بكل ملعقة منها ويستمتعوا بالنكهات المتميزة بداخلها.

فوائد تناول طبق العاشوراء

إن طبق العاشوراء يقي من الاضطرابات التي تخص التغذية، كما أنه يخفض نسبة الكوليسترول، ويعالج الارتفاع بضغط الدم.

وتناول نسي كبيرة من العاشوراء لمدة زمنية طويلة يخفض الوزن بشكل ملحوظ، ويقي من الالتهابات المزمنة، ويعمل كوقاية ضد هشاشة العظام، المرحلة الثانية من السكر، ويعالج أمراض القلب.

يقلل من حصوات المرارة وهذا لأن الحبوب الكاملة للقمح بها ألياف ممتازة لا تسمح بالذوبان، ويعمل على تحسين عملية الهضم، ويقوى صحة السيدات، ويقلل من الربو الذي يصيب الأطفال، ويحسن المزاج بنسبة كبيرة.

وهكذا تحدثنا عن طريقة عمل العاشوراء، والفوائد التي يحتويها هذا الطبق، القيمة الغذائية للطبق، الأمراض التي يتم معالجتها بتناول العاشوراء.