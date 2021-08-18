شوف أحدث عروض السيارات بالسعودية من مجموعة صالح للسيارات 2021

سوف نحدثكم اليوم كل محبي السيارات الحديثة عن أحدث عروض السيارات بالسعودية من مجموعة صالح للسيارات 2021 بأحدث المواصفات الممكنة، ومفاجآت هامة جداً لكل محبي السيارات بالوطن العربي من مجموعة صالح المميزة، حيث تقدم المجموعة آخر العروض على السيارات، مثل سيارة كريسلر المميزة، وسيارات تويوتا، وكيا، كما يتوفر على سعر سيارات هيونداي، وسيارة لكزس، كما يتوفر خصم آخر على سيارة فورد، وبيجو، وعلى سيارة ميتسوبيشي، وجيلي، وعلى هافال، وشيفورليه، كما يتوفر تخفيضات على سيارات بيستون، و إم جي، وعلى غيرها العديد من السيارات من موديل 2021.

عروض السيارات بالسعودية موديلات 2021

يتوفر بالسعودية العديد من الخصومات والتخفيضات على جميع أنواع سيارات 2021، ومن بينها سيارة كريستلر Chrystler المميزة المتوفرة بالألوان: الأبيض، والفضي، وباللون الرمادي، كما يتوفر أيضاً ملك الألوان الأسود بضمان خمس سنوات أو نصف مليون كيلومتر مجاناً يبدأ بعد إنتهاء ضمان الوكيل، كما تتميز بوجود عازل حراري مجاناً بضمان عشر سنوات.

مواصفات ومزايا سيارة كريستلر Chrystler 2021

توفر مجموعة صالح للسيارات العديد من المزايا على سيارة كريستلر المميزة، ومن ضمنها: دفع خلفي 292 حصان، وكذلك عزم قوي للدوران بقوة 353 نيوتن، ومحرك 3.6 لتر ناقل الحركة ؟أوتوماتيك، كما يتوفر لديها 8 سرعات، وكذلك مقاعد من القماش، وشاشة تعمل باللمس 8.4 إنش بنظام ملاح، وتقنية البلوتوث مع نظام U-connect، كما تتوفر لديهم خاصية فتح السقف المزدوجة بنظام بانوراما المميز، وخاصية التشغيل عن بعد بالريموت كنترول بصمة 6 سماعات، ويمتد الضمان 5 سنوات بعد إنتهاءوه أو 500 ألف كيلومتر بداية من بعد إنتهاء ضمان الوكيل، وتقديم خدمة المساعدة على الطريق للسيارة طوال فترة الضمان.

خصومات ومزايا صالح للسيارات على سيارات 2021

يقدم صالح للسيارات بالمملكة العربية السعودية أيضاً مقاعد كهربائية مراة الرؤية الخلفية بتعتيم تلقائي مع الميكروفون، وكذلك تجدون بسيارة كريستلر Chrystler مكيف هواء مميز مع خاصية التحكم المزدوج، وساعة ذات عقارب بلوتوث، كما يتوفر بالسيارة مصابيح زينون مزدوجة مع نظام الانارة المتكيف مع منعطفات الطريق، وكذلك كاميرا للرؤية الخلفية: للتحكم الإلكتروني بالثبات، وأكياس هواء امامية متقدمة متعددة مراحل الانتفاخ، وغيرها جانبية.