نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف بندة عودًا حميدًا مجلة عروض وتخفيضات جديدة في السعودية في المقال التالي

تعودنا أن نقدم لكم العروض الجديدة واليوم معنا مجلة بندة عودًا حميدًا جديدة صدرت بالأمس فقط وباقي 6 أيام حتى انتهاء هذه العروض، فرأينا أن نطلعكم عليها كما تعودتم منا، وهذا ليس العرض الوحيد من بندة تحت هذا الاسم فسبق وأن قدمت الأسبوع الماضي عروض شبيهة من أجل عام دراسي جديد على الأبواب. مجلة بندة عودًا حميدًا وخصوماتها الوجبة الأولى للطفل في يومه هي وجبة الإفطار وهي ضرورية قبل ذهابه للمدرسة أو حتى تلقي الدروس أون لاين.

وينبغي أن تحتوي على العناصر الغذائية المطلوبة بالإضافة إلى الطعم الذي يحبه الطفل، ومن هذا المنطلق نعرض معكم مجموعة من الخصومات على أنواع مختلفة من الجبنة التي تعتبر مكون أساسي في الفطور، وكذلك شوكولاتة الفرد.

فمثلًا عدد 2 باكت من شرائح جبن الشيدر من المراعي بسعر 10 ريال سعودي.

والجبن الكريمي القابلة للدهن من المراعي وزن 500 جرام بسعر 10 ريال.

ومن منتجات الألبان أيضًا الواجب توافرها في كل بيت الزبادي، فهو بمثابة وجبة عشاء خفيفة ومغذية للكبار وحتى للأطفال.

لذلك وجدنا عرض داخل مجلة بندة عودًا حميدًا على زبادي المراعي، والعرض 4 أكواب من الزبادي بإجمالي وزن 500 جرام بسعر 10 ريال سعودي.

أما عن الحليب فمن المناسب تناول كوب منه صباحًا للطلاب ومن الجيد توافر عروض على حليب الربيع كامل الدسم طويل الأجل، والعرض هو (8*1 لتر) بسعر 20 ريال سعودي بدلًا من 36.95 ريال. باقة متنوعة من الخصومات في الحقيقة مجلة بندة عودًا حميدًا هذه المرة متنوعة بشكل كبير وتقدم خصومات على كافة المنتجات التي يحتاجها الفرد وتحتاجها الأسرة بالإضافة إلى منتجات ضرورية للمنزل.

وما نعرضه هنا مجرد نبذة مختصرة تعطي مجرد فكرة عن شكل العروض هناك.

لذلك من أجل معرفة كافة العروض المتوفرة، ولشراء احتياجاتكم زوروا أقرب فرع لكم من فروع بندة المنتشرة في المملكة.

وعلى سبيل المثال توجد عروض على أنواع من الصابون السائل لغسيل اليدين والاستحمام، من بينها سائل ديتول السائل المطهر لليدين والذي يحمي من الجراثيم.

كما يوجد طقم معقم لليدين من ديتول قطعتان بسعر 10 ريال بدلًا من 16 ريال، ولا شك أن معقم اليدين أصبح ضروري في حياتنا. الوسوم عمر شويل - جدة بندة عودًا حميدًا مجلة عروض وتخفيضات جديدة في السعودية - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف بندة عودًا حميدًا مجلة عروض وتخفيضات جديدة في السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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