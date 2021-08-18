شوف بنده عروض السعودية Panda من 18 أغسطس ضمن عروض بنده الأسبوعية Hyper Panda

سوف نحدثكم عملاء بندة الكرام Panda market اليوم عن أحدث عروض هايبر بنده على المنتجات الغذائية وعلى غيرها من المنتجات، حيث يقدم هايبر بنده Hyper Panda بشكل مستمر تخفيضات مميزة جداً على جميع المنتجات التي يحتاجها كل منزل، كالسلع الغذائية، والأجهزة الكهربائية، وعلى الأدوات المنزلية، وكذلك يقدمها على الجوالات الحديثة، والأيباد، وباقي الأجهزة الإلكترونية، حيث تنتشر كل هذه العروض في جميع فروع هايبر بنده بمدن المملكة العربية السعودية، وخارجها، ومن المعروف أن بنده عروض السعودية من أميز العروض مقارنة بين باقي أكبر الهايبرات الموجودة في الوطن العربي.

بنده عروض السعودية لهذا الأسبوع Hyper Panda market

يتوفر لدى هايبر بنده Hyper Panda العديد من الخصومات المميزة جداً على المنتجات الغذائية بجميع أنواعها، ومنها: خصم خاص على سعر الجبن الشيدر الشرائح للبرجر قليل الدسم من ماركة المراعي Al marai، وكذلك يتوفر أيضاً خصم خاص على سعر الجبنة المربعات بالقشطة من المراعي، وعلى سعر جميع أنواع عبوات عصير المراعي.

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يتوفر أيضاً لدى هايبر بندة Hyper Panda خصومات عديدة أخرى على المنتجات الغذائية، ومنها: خصم خاص على سعر الزبادي الكامل الدسم، وقليل الدسم من المراعي، وكذلك الخصم المميز على سعر اللبنة الفاخرة كاملة الدسم من المراعي Al Marai، كما يتوفر خصم خاص على سعر كريمة الطبخ المميزة من المراعي، وخصم على سعر الزبادي اليوناني من الماركة الشهيرة المميزة، كما يتوفر تخفيض قوي على سعر الجبنة الشيدر العلب من المراعي، وعلى الجبنة الكريم القابلة للدهن من المراعي، وعلى علب الجبنة بطعم الشيدر منه، كما يتوفر خصم خاص على سعر العسل الطبيعي من الزهور البرية المراعي Al Marai.

بنده عروض السعودية من عروض بنده اليوم

يتوفر أيضاً في فروع هايبر بندة Hyper Panda تخفيضات مميزة أخرى على: دجاجة برديكس نظيفة الأحشاء بحجم الكيلو الكامل، وخصم آخر على سعر الأيس كريم المميز من سنيكرز Snickers، وعلى سعر آيس كريم إم آند إمز بالفانيليا، وعلى سعر آيس كريم جالاكسي Galaxy مميز المذاق، وغيرها من الخصومات.