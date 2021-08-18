شوف عروض العثيم اليوم للأجهزة الكهربائية وأوفر عروض العثيم السعودية othaim markets

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عمر شويل - جدة تعرفوا على نشرة عروض العثيم على الأجهزة الكهربائية التي أطلقتها لتكون عروض العثيم ماركت لهذا الأسبوع بأرخص الأسعار، وتستمر أسواق العثيم في تقديم كافة المنتجات التي يحتاجها عملائها، فنجد أقوى عروض مهرجان العودة إلى المدارس متاحة بوفرة في العثيم ماركت، بحيث تتضمن الأدوات المدرسية من شنط، دفاتر، أقلام، وغيرها من الأدوات الضرورية؛ للاستعداد للمدارس مع كافة المستلزمات وشراؤها من خلال تخفيضات العثيم الأسبوعية.

عروض العثيم اليوم للأجهزة الكهربائية

خصومات حصرية في أسواق العثيم السعودية على مختلف الأجهزة الكهربائية، التي تتنوع لتشمل كافة الأجهزة المنزلية وأجهزة المطبخ، فنجد الأجهزة المنزلية العملية للغاية، والتي تهدف إلى تسهيل عمليات الطبخ والتنظيف وغيرها من المهام اليومية، ويوجد عرض خاص على الميكروويف الذي يسخن الأطعمة المختلفة، وأيضًا صانعة السندوتشات لإعداد أشهى الوجبات المدرسية لأطفالنا في المنزل، كما أنه لا غنى عنها في الفطور؛ لتحضير سندوتشات شهية لجميع أفراد الأسرة في الفطور.

فرن ميكروويف GVC Pro، سعة 20 لتر، بسعر 169 ريال سعودي بدلًا من 239 ريال سعودي.

صانعة السندوتشات من كولين بسعر 69 ريال سعودي بدلًا من 119 ريال سعودي.

قدر ضغط سعة 6 لتر من كليك اون، بسعر 189 ريال سعودي بدلًا من 269 ريال سعودي.

ترمس بلاميرو لحفظ حرارة المشروبات، سعة 1 لتر، بسعر 25 ريال سعودي بدلًا من 39 ريال سعودي.

عروض العثيم الأسبوعية

مرطب الهواء متاح الأن في عروض العثيم الأسبوعية بأفضل سعر، وهو يُستخدم للعديد من الأغراض وفي كل الأوقات سواء في الصيف أو الشتاء، كما يُساهم في علاج حالات مرضية والتخفيف من حدتها مثل الحساسية، جفاف الحلق، السعال، ويُمكنكم أيضًا التسوق من أسواق العثيم وشراء أجهزة التنظيف المنزلية مثل مكنسة كولين التي تأتي مع ضمان عامين، كذلك الأجهزة الكهربائية مثل الخلاط، مضرب البيض، ماكينة تحميص الخبز، محضر القهوة، وكل ذلك بأسعار لا مثيل لها.

مرطب الهواء من جويكار بسعر 139 ريال سعودي.

مكنسة كولين برميل، قوة 1600 واط، بسعر 139 ريال سعودي.

ماكينة تحميص الخبز من ATC بسعر 59 ريال سعودي.

خلاط جيباس 2×1 بسعر 79 ريال سعودي.

محضر القهوة من كولين، سعة 400 مل، بسعر 89 ريال سعودي.

مهرجان العودة للمدارس في أسواق العثيم

كافة أشكال الشنط المدرسية ولكل الأعمار متوافرة من ضمن تخفيضات العثيم السعودية لهذا الأسبوع، ويوجد أطقم مكونة من 6 قطع وأيضًا 12 قطعة، بحيث تشمل كل الأدوات المدرسية في عروض العودة للمدارس، ويُمكنكم أيضًا شراء الدفاتر المدرسية بأشكال جميلة تناسب جميع المراحل الدراسية سواء الإبتدائية، الإعدادية، الثانوية، الجامعية، والورق الخاص بتجليد الدفاتر لجعلها أكثر جمالًا متوافر أيضًا بأرخص سعر في العثيم ماركت.

طقم شنطة مدرسية مع الأدوات، مكون من 12 قطعة، بأشكال وألوان مختلفة بسعر 109 ريال سعودي.

طقم شنطة مدرسية مع أدوات عديدة، عبارة عن 6 قطع، بسعر 99 ريال سعودي.

شنطة ظهر بسعر 29.95 ريال سعودي.

دفتر مكون من 100 ورقة A4 بسعر 6.50 ريال سعودي، وبسعر 10.95 ريال سعودي لعدد 200 ورقة.

كانت هذه نشرة عروض العثيم لهذا الأسبوع تحت شعار “التجهيزات المنزلية من الأخر يا بلاش”، والتي جاءت فيها أيضًا عروض هائلة على الأدوات المدرسية، وكل ذلك ساري طوال الفترة ما بين يوم 18 أغسطس 2021 الموافق 10 محرم 1443هـ وحتى يوم 24 أغسطس الموافق 16 محرم في أسواق العثيم.