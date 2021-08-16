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انت الان تتابع تفاصيل خبر عودة تردد قناة بطوط 2022 الجديد بصوت نقي وصورة بدون تشويش والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - نعرض الآن تردد قناة بطوط كيدز الجديد بعد إعلان إدارة القناة عن تعديله وتغييره عقب التجديدات والتعديلات في البث والذي أعلنت عنه القناة على صفحتها الرسمية خلال الفترة الماضية، والتي شهدت اعتذاراًَ من القائمين على القناة بسبب التوقف المفاجئ لبرامجها على القمر الصناعي نايل سات، وتشهد الفترة القادمة التغيير والتعديل في تردد العديد من القنوات، خاصة بعد إعلان إدارة القمر الصناعي نايل سات عن قرب إطلاق القمر الصناعي الجديد نايل سات 301 ونقل العديد من القنوات إليه، وإلى القمر الصناعي نايل سات 201 والذي ينتهي العمر الافتراضي له بحلول عام 2028.
قناة بطوط الجديد
تمكنت أفلام والت ديزني من التربع في قلوب الأطفال منذ أعواماً طويلة وانتقلت من الدول الغربية إلى الدول العربية وتم ترجمتها بالعديد من لغات العالم، ليتمكن الأطفال في كل مكان فهمها والتمتع بمشاهدتها وخاصة بالمغامرات المثيرة والمواقف المضحكة التي تجسدها الشخصيات الكرتونية الشهيرة من شخصية بطوط أو ميكي ماوس أو توم وجيري وغيرها من الشخصيات الكرتونية العالمية.
تردد قناة بطوط الجديد على القمر الصناعي نايل سات
يمكن الآن متابعة تردد قناة بطوط الجديد بدون تشويش أو ضعف في الصورة بعد التحسينات التي أجريت على القناة خلال الفترة الماضية، لتنطلق القناة بأجود وأنقى صورة يمكن متابعتها على التردد التالي:
|القمر الصناعي
|التردد
|معامل تصحيح الخطأ
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|نايل سات
|11316
|3/4
|2700
|أفقي
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