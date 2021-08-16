انت الان تتابع تفاصيل خبر عودة تردد قناة بطوط 2022 الجديد بصوت نقي وصورة بدون تشويش والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نعرض الآن تردد قناة بطوط كيدز الجديد بعد إعلان إدارة القناة عن تعديله وتغييره عقب التجديدات والتعديلات في البث والذي أعلنت عنه القناة على صفحتها الرسمية خلال الفترة الماضية، والتي شهدت اعتذاراًَ من القائمين على القناة بسبب التوقف المفاجئ لبرامجها على القمر الصناعي نايل سات، وتشهد الفترة القادمة التغيير والتعديل في تردد العديد من القنوات، خاصة بعد إعلان إدارة القمر الصناعي نايل سات عن قرب إطلاق القمر الصناعي الجديد نايل سات 301 ونقل العديد من القنوات إليه، وإلى القمر الصناعي نايل سات 201 والذي ينتهي العمر الافتراضي له بحلول عام 2028.

قناة بطوط الجديد

ويعتبر ترد قناة بطوط كيدز الجديد من الترددات الأساسية التي تفضلها الأسر العربية في كل مكان لإضافتها في باقة القنوات المفضلة بفضل ما تقدمه القناة من برامج متنوعة وكرتون رائع للأطفال، فمن المعروف أن باقة أفلام بطوط ديزني هي الأفلام المفضلة لجميع الأطفال منذ انطلاق قائمة أفلام والت ديزني في عام 1938.

تمكنت أفلام والت ديزني من التربع في قلوب الأطفال منذ أعواماً طويلة وانتقلت من الدول الغربية إلى الدول العربية وتم ترجمتها بالعديد من لغات العالم، ليتمكن الأطفال في كل مكان فهمها والتمتع بمشاهدتها وخاصة بالمغامرات المثيرة والمواقف المضحكة التي تجسدها الشخصيات الكرتونية الشهيرة من شخصية بطوط أو ميكي ماوس أو توم وجيري وغيرها من الشخصيات الكرتونية العالمية.