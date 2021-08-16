شوف عروض جرير جوالات ايفون مجددة درجة أ في السعودية خصومات هائلة بادر الآن بالشراء

عروض جرير جوالات ، يجب أنتهاز هذه الفرصة الكبيرة لامتلاك جوال ايفون من مكتبة جرير. لقد أصدرت المكتبة خصومات كبيرة في هذا الأسبوع ولفترة محدودة وحتي نفاذ الكمية جوالات آبل ايفون مجددة درجة (أ) ودرجة (ب). حيث أن درجة (أ) عبارة عن جوالات معاد تخزينها في العلبة الأصلية مرة أخري. كما أنها مذودة ب الاكسسوارات الأصلية للجوال. وحالة الجوال بحالة مثل الجديدة ولم يتم إصلاحه مسبقا من أي عيوب صناعة. أما بالنسبة لجوالات مجددة درجة (ب) فهي هواتف معاد تخزينها مرة أخري في العلبة الأصلية. كما أيضا مذودة بجميع الاكسسوارات الأصلية للجوال. وحالة الهاتف مثل الجديد ولكن خضع من قبل لإصلاحات سابقة واليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض عروض جرير ايفون في المملكة العربية السعودية وذلك عبر تلك المقالة التالية فتابعوا معي من خلال السطور القليلة القادمة.

عروض جرير جوالات ايفون

منتج مجدد درجة (أ) ايفون 12 برو ماكس سعة تخزين داخلي 256 جيجا بايت لون الذهبي الجيل الخامس 5G خصم كبير حتي 20% من جرير ايفون 12 برو MAX بسعر 4559 ريال سعودي فقط .وفر 1140 ريال سعودي. كما يمكنك العمل بنظام التقسيط الشهري علي 36 شهرا بمبلغ 211 ريال سعودي شهريا.

بسعر 4559 ريال سعودي فقط .وفر 1140 ريال سعودي. كما يمكنك العمل بنظام التقسيط الشهري علي 36 شهرا بمبلغ 211 ريال سعودي شهريا. منتج مجدد درجة (أ) ايفون 12 برو ماكس سعة تخزين داخلي 512 جيجا بايت لون جرافيتي الجيل الخامس 5G خصم كبير حتي 15% من جرير ايفون 12 برو MAX بسعر 5694 ريال سعودي فقط .وفر 1005 ريال سعودي. كما يمكنك العمل بنظام التقسيط الشهري علي 36 شهرا بمبلغ 264 ريال سعودي شهريا.

بسعر 5694 ريال سعودي فقط .وفر 1005 ريال سعودي. كما يمكنك العمل بنظام التقسيط الشهري علي 36 شهرا بمبلغ 264 ريال سعودي شهريا. منتج مجدد درجة (أ) ايفون 12 برو ماكس سعة تخزين داخلي 128 جيجا بايت لون ازرق الجيل الخامس 5G خصم كبير حتي 19% بسعر 4227 ريال سعودي فقط بدلا من 5200 ريال .وفر 972 ريال سعودي. كما يمكنك العمل بنظام التقسيط الشهري علي 36 شهرا بمبلغ 196 ريال سعودي شهريا.

عروض جرير جوالات مجددة درجة (أ) ايفون 12 سعة 64 جيجابايت. أحمر ،الجيل الخامس 5G خصم 25% وفر حتي 950 ريال سعودي سعر الجوال 2849 ريال بدلا من 3799 ريال سعودي ولا يوجد نظام للتقسيط لهذا الجوال.

مجددة درجة (أ) ايفون 12 سعة 64 جيجابايت. أحمر ،الجيل الخامس 5G خصم 25% وفر حتي 950 ريال سعودي سعر الجوال 2849 ريال بدلا من 3799 ريال سعودي ولا يوجد نظام للتقسيط لهذا الجوال. كما أيضا هاتف مجدد درجة (أ) جرير ايفون 12 ميني . سعة 128 جيجابايت ،اسود. الجيل الخامس 5G خصم 18% بسعر 2910 ريال بدلا من 3550 ريال ولا يشمل الجوال النظام التقسيط الشهري.

. سعة 128 جيجابايت ،اسود. الجيل الخامس 5G خصم 18% بسعر 2910 ريال بدلا من 3550 ريال ولا يشمل الجوال النظام التقسيط الشهري. كما جوال مجدد درجة (أ) ايفون 12 ميني. سعة 128 جيجابايت أبيض. الجيل الخامس 5G خصم 18% بسعر 3099 ريال بدلا من 3550 ريال ولا يشمل الجوال النظام التقسيط الشهري.

مكتبة جرير ايفون هواتف مجددة درجة (ب)

عروض جرير جوالات مجددة درجة (ب) ايفون 12 برو ماكس سعة تخزين داخلي 128 جيجا بايت لون ازرق الجيل الخامس 5G خصم كبير حتي 20% من جرير ايفون 12 برو MAX بسعر 4159 ريال سعودي فقط .وفر 1040 ريال سعودي. كما يمكنك العمل بنظام التقسيط الشهري علي 36 شهرا بمبلغ 193 ريال سعودي شهريا.

مجددة درجة (ب) ايفون 12 برو ماكس سعة تخزين داخلي 128 جيجا بايت لون ازرق الجيل الخامس 5G خصم كبير حتي 20% من بسعر 4159 ريال سعودي فقط .وفر 1040 ريال سعودي. كما يمكنك العمل بنظام التقسيط الشهري علي 36 شهرا بمبلغ 193 ريال سعودي شهريا. عروض جرير جوالات منتج مجدد درجة (ب) جرير ايفون 12 ميني . سعة 128 جيجابايت ،اسود. الجيل الخامس 5G خصم 25% بسعر 2659 ريال بدلا من 3550 ريال ضمان 12 شهر. ولا يشمل الجوال النظام التقسيط الشهري.

منتج مجدد درجة (ب) . سعة 128 جيجابايت ،اسود. الجيل الخامس 5G خصم 25% بسعر 2659 ريال بدلا من 3550 ريال ضمان 12 شهر. ولا يشمل الجوال النظام التقسيط الشهري. منتج مجدد درجة (ب) جرير ايفون 12 ميني. سعة 64 جيجابايت ،أخضر. الجيل الخامس 5G خصم 25% وفر حتي 830 ريال سعودي بسعر 2469 ريال بدلا من 3299 ريال ضمان 12 شهر من آبل. ولا يشمل الجوال النظام التقسيط الشهري.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لك اليوم عروض جرير جوالات ايفون مجددة درجة (أ). كما أستعرضنا أيضا منتج مجدد درجة (ب) ايفون 12 برو ماكس وايفون 12 ميني بخصومات كبيرة تصل حتي 25% مع ضمان 12 شهر ضد عيوب الصناعة. كما أيضا هذه العروض لفترة محدودة أو حتي نفاذ الكمية. فيجب عليك المبادرة بالشراء الآن. نتمنى لكم تجربة شراء ناجحة من مكتبة جرير السعودية. ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية.