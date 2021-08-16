شوف عروض العثيم الأسبوعية تخفيضات وخصومات على جميع المنتجات تصل ل 55%

عروض العثيم السعودية، تقدم أسواق العثيم المزيد من الكميات وبسعر مناسب أكثر، وهو ما تقدمه لك أسواق العثيم لهذا الأسبوع، حيث يوجد العديد من الخصومات التي يمكنك أن تجدها الآن مرفقة من أجل الحصول على آخر المنتجات، مع تقديمها للجميع خدمات مصرفية بفروعها المختلفة للتسهيل على العملاء، وبالتالي فهي تتميز عن باقي الأسواق الأخرى والهايبر ماركت.

عروض العثيم الأسبوعية خلال شهر اغسطس تصل ل 55% على كافة المنتجات

عروض العثيم السعودية

خصومات العثيم نجد مجموعة كبيرة من أفضل العروض الخاصة والتي تزودنا بكافة المنتجات وتغطي الاحتياجات اللازمة لكل منزل ويمكن الحصول عليها من خلال مجموعة الصور المرفقة بمجلة عروض العثيم لهذا الأسبوع أو من خلال الموقع الإلكتروني لأسواق العثيم، وسوف نقدم لكم بعض من هذه العروض التي تقدمها أسواق العثيم.

تخفيضات العثيم اليوم

تنزيلات العثيم منتجات المخبز والعطارة من العثيم:

خصومات العثيم تورتة نصفين وسط، بسعر 30 ريال سعودي للحبة.

عروض العثيم اليوم كرواسون بالزبدة ميني، عدد 10 قطع، بسعر 7.95 ريال سعودي.

قرص سمسم، وزن 750 جرام، بسعر 12.95 ريال سعودي للعلبة.

زود دونات شوكولاتة، 2 بار+ 2 تويست، بسعر 6.95 ريال سعودي للعلبة.

خبز تورتيلا أبيض، بر، حار، عدد 6 حبات، بسعر 5.95 ريال سعودي.

زود اصابع نوتيلا، وزن 400 جرام، بسعر 10 ريال سعودي للعلبة.

بلح الشام، بسعر 20 ريال سعودي للكيلو جرام.

خصومات العثيم