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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية تخفيضات وخصومات على جميع المنتجات تصل ل 55% في المقال التالي
عروض العثيم السعودية، تقدم أسواق العثيم المزيد من الكميات وبسعر مناسب أكثر، وهو ما تقدمه لك أسواق العثيم لهذا الأسبوع، حيث يوجد العديد من الخصومات التي يمكنك أن تجدها الآن مرفقة من أجل الحصول على آخر المنتجات، مع تقديمها للجميع خدمات مصرفية بفروعها المختلفة للتسهيل على العملاء، وبالتالي فهي تتميز عن باقي الأسواق الأخرى والهايبر ماركت.
عروض العثيم الأسبوعية خلال شهر اغسطس تصل ل 55% على كافة المنتجات
عروض العثيم السعودية
خصومات العثيم نجد مجموعة كبيرة من أفضل العروض الخاصة والتي تزودنا بكافة المنتجات وتغطي الاحتياجات اللازمة لكل منزل ويمكن الحصول عليها من خلال مجموعة الصور المرفقة بمجلة عروض العثيم لهذا الأسبوع أو من خلال الموقع الإلكتروني لأسواق العثيم، وسوف نقدم لكم بعض من هذه العروض التي تقدمها أسواق العثيم.
تخفيضات العثيم اليوم
تنزيلات العثيم منتجات المخبز والعطارة من العثيم:
- خصومات العثيم تورتة نصفين وسط، بسعر 30 ريال سعودي للحبة.
- عروض العثيم اليوم كرواسون بالزبدة ميني، عدد 10 قطع، بسعر 7.95 ريال سعودي.
- قرص سمسم، وزن 750 جرام، بسعر 12.95 ريال سعودي للعلبة.
- زود دونات شوكولاتة، 2 بار+ 2 تويست، بسعر 6.95 ريال سعودي للعلبة.
- خبز تورتيلا أبيض، بر، حار، عدد 6 حبات، بسعر 5.95 ريال سعودي.
- زود اصابع نوتيلا، وزن 400 جرام، بسعر 10 ريال سعودي للعلبة.
- بلح الشام، بسعر 20 ريال سعودي للكيلو جرام.
خصومات العثيم
- عروض العثيم اليوم كوكيز الشوكولاتة ديلوكس، علبة وسط، بسعر 20 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم زود بسكويت بالتمر، عدد 3× 24 جرام، عدد 2 ربطة، بسعر 30 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم زود كرواسون بالزبدة، عدد 5+ 1 مجاناً، عدد 2 ربطة، بسعر 10 ريال سعودي.
- زود رقائق الميل بالزبدة، سكر أصابع، بسعر 7.95 ريال سعودي للعلبة.
- زود شابورة دقيق القمح سمسم أصابع، بسعر 7.50 ريال سعودي.
- بهارات مجدي برياني ناعم، وزن 40 جرام، عدد 2 كيس، بسعر 10 ريال سعودي.
- زبيب بسعر 10 ريال سعودي للكيلو جرام.
- برطمان زدني هيل، وزن 250 جرام، بسعر 30 ريال سعودي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية تخفيضات وخصومات على جميع المنتجات تصل ل 55% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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