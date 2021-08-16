شوف عروض العثيم الاثنين 16 أغسطس 2021 نصف السعر وتخفيضات خيالية

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الاثنين 16 أغسطس 2021 أو عروض الطازج الأسبوعية جاءت هذا الأسبوع بتخفيضات خيالية، على كل من المنتجات الطازجة المتعارف عليها في يوم الاثنين من كل أسبوع، بالإضافة إلى عروض الأجهزة الكهربائية والتي تميزت هذا الأسبوع بتخفيضات كبيرة جداً، يمكنك الحصول على ما تريد من العروض في أسواق عبد الله العثيم اليوم الاثنين واختار من بين آلاف المنتجات المعروضة في جميع الأسواق، فالعروض تشمل الكثير من المنتجات بجميع الفروع دون تمييز، تعرف على أحدث عروض العثيم اليوم بصفحة واحدة بتاريخ 8 محرم 1443.

عروض العثيم الاثنين 16 أغسطس 2021

بسبب الإقبال الكبير من جميع فئات العملاء على عروض يوم الاثنين من العثيم، أصبحت العروض الآن أكبر وأضخم، لتشمل العديد من المنتجات الطازجة والغير طازجة، الكثير ينتظرون عروض العثيم الطازج ليوم الاثنين من أجل الاستفادة بالكثير من التخفيضات، إلى جانب عروض العثيم الأسبوعية .

جاءت عروض هذا الاثنين من أسواق عبد الله العثيم متمثلة في الكثير من المنتجات الهامة، مثل البصل الأحمر والذي لا غنى عنه في أي طبخ، حيث يمكن للعميل أن يحظى بكيلو مجاناً مع كل كيلو يتم شرائه، وكذلك جاء نفس العرض على كل من العنب الأخضر والليمون الفيتنامي، واللبنة الكريمية.

أما باقي الخضروات مثل الجزر والفلفل، والفواكه مثل التفاح الأحمر والمانجو والبرتقال الإسباني فالنسيا، والخوخ، فيمكن الحصول عليهم بمقابل سعر مناسب جداً، لعمل السلطات والعصائر التي تساعدك في مواجهة حرارة الصيف الشديدة.

كما يمكنكم أن تحصلون على تخفيضات أكبر في حالة كنت أحد عملاء اكتساب أو كارت التخفيضات الخاص بأسواق العثيم، حيث يمكنك الحصول على تخفيضات إضافية، ويمكنك التسهيل بسهولة في منظومة اكتساب عن طريق التوجه لأحد موظفي الكاشير، وسوف يتم تفعيل الخدمة على الفور، مما يجعلك تحظى بالخصومات والتخفيضات في نفس اليوم، بالإضافة إلى عروض العثيم الأسبوعية واليومية.

عروض العثيم الطازج اليوم

فيما يلي أحدث عروض العثيم لمدة يوم واحد فقط والتي تصل إلى نصف السعر: