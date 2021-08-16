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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شهادات السعد والهنا من بنك مصر أقوي شهادات بنك مصر بأعلى عائد ثابت كل شهر اليكم تفاصيل الشهادات في المقال التالي
شهادات السعد والهنا من بنك مصر يحرص بنك مصر علة القيام بتقديم مجموعة متنوعة من شهادات الاستثمار التي تملك العديد من المميزات لكافة العملاء ومن الممكن القيام بشراء شهادات الاستثمار للادخار التي يتم تقديمها من خلال بنك مصر في أي فرع من فروعه التي تنتشر في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، أو يستطيع التوجه للعميل عبر البوابة الإلكترونية التي تتعلق بالبنك والقيام بشراء الشهادة التي تناسبه، وتعد شهادات بنك مصر من أهم الشهادات الاستثمارية التي يرغب بها الكثير من المواطنين التي توفر له دخل شهري أو حتى دخل سنوي ونحن اليوم سوف نعرض عليكم أهم شهادات بنك مصر.
شهادات السعد والهنا من بنك مصر
يعمل بنك مصر على تقديم العديد من الشهادات المتنوعة التي تناسب كافة احتياجات العملاء لكافة الفئات، حيث أنها تتنوع ذلك الشهادات التي يقوم البنك بتقديمها، من حيث الفائدة والربح الذي يعود عليها، سواء كانت ثابت أو متغير، حيث أن تصل أسعار الربح على جميع أنواع شهادات بنك مصر لحوالي 15%، وهذا على أن شهادة ابن مصر من خلال بنك مصر، كما يوجد العديد من أنواع الشهادات الأخرى، وفي الفترة الأخيرة يوجد الكثير من الفوائد البنكية من خلال بنك مصر والبنك الأهلي 15%، على الكثير من شهادات الاستثمار لذا فقد أصبحت مجموعة من المصادر المصرفية وقد أشارت أن لا يوجد لهذا أي دليل من الصحة ولا يود أي فائدة بنكية في أي مصرف قد تصل إلى 15%، وقد صرحت أن نسبة فوائد ذلك البنوك ثابتة عند النسبة الأخيرة لها بعد أن قام البنك المركزي بتحديدها.
أنواع شهادات بنك مصر
- شهادات شهرية بعائد ثابت سنوي خمس سنوات:
- الأرباح قد يحصل عليها العميل بشكل سنوي.
- يتم تحديد الطريقة بشكل تلقائي.
- ونسبة أرباح 9%.
- من الممكن ان يحصل عليها العميل بداية من ألف جنيه.
شهادة القمة:
- يتم شراء هذه الشهادة بقيمة 1000 جنيه، وذلك السعر يعد الحد الأدنى لذلك الشهادة.
- كما أن تصل مدة انتهاء الشهادة ثلاث سنوات كما أنها تمنح نسبة عائد قد تصل حتى 11%، على أن يتم صرفها بشكل شهري.
أو كل ثلاثة أشهر على حسب رغبة العميل.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شهادات السعد والهنا من بنك مصر أقوي شهادات بنك مصر بأعلى عائد ثابت كل شهر اليكم تفاصيل الشهادات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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