شوف أقوى عروض اكسترا الجديدة على الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربية

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يبحث الكثير من الأشخاص عن الأدوات المنزلية ومستلزمات المنزل المختلفة من الأجهزة الكبيرة والصغيرة. وتوفر عروض اكسترا الجديدة باقة متميزة من السلع بخصومات كبيرة وتتضمن العروض خصومات على أجهزة التكييف من العلامات التجارية المختلفة. كما يوجد خصم كبير على البوتاجازات والغسالات وماكينات الغسيل بالضغط بالإضافة إلى أواني الطهي ذات الجودة العالية. وتوفر Extra إمكانية التقسيط عبر شركة تسهيل للتمويل والتي تيسر من عملية الشراء للمتسوقين ذوي الدخل المحدود. يمكن للمشتري الطلب عبر الإنترنت من خلال موقع اكسترا الإلكتروني أو الذهاب إلى معارض الشركة المنتشرة في أنحاء المملكة. عروض اكسترا على أدوات المطبخ طقم أواني تيفال بلجر الأكثر مبيعاً مكون من أربعة عشرة قطعة باللون الأحمر متوفر مقابل 559 ريال بدلاً من 899 ريال. بخصم 37.81% أي أن حجم التوفير 340 ريال سعودي.

طقم أدوات طهي من الجرانيت باللون الوردي مكون من 7 قطع آلبيرتو بنسبة خصم 31.45%. متوفر مقابل 499 ريال بدلاً من 728 ريال. عروض أكسترا الأسبوعية كلاس برو، جهاز غسيل بالضغط بقوة 105 بار مع إكسسوارات بنسبة خصم 41.73%. حيث يتم عرض الجهاز مقابل 349 ريال بدلاً من 599 ريال.

ماكينة تنظيف بضغط الماء العالى 140 بار بقوة 1700 وات مع نسبة خصم تقدر ب 41.84%. احصل على مبلغ خصم 359 ريال عند شراء هذا المنتج.

اشتري ماكينة تنظيف بضغط الماء العالي 130 بار مقابل 399 ريال بدلاً من 666 ريال. واحصل على خصم بنسبة 40.09%. مايكرويف دايو لتسخين واعداد المأكولات 20 لتر بسبع مستويات مختلفة متوفر باللون الأبيض مقابل 359 ريال بدلاً من 699 ريال.

خصم بنسبة 25.04% على فرن كهربائي برينسيس 60 لتر 2100 وات ستانلس مقابل 419 ر.س بدلاً من 559 ريال.

كاوية بخار فيليبس قوة 3000 واط باللون الأسود متوفرة مقابل 539 ريال بدلاً من 679 ريال.



متوفر مكيف جداري كلاس برو 18000 وحدة مع توزيع هواء في 4 اتجاهات بارد بنسبة خصم 24%. في حالة الشراء يحصل العميل على 2 هدية بقيمة 429 ريال. ويكون سعر المنتج 1899 ريال بدلاً من 2499 ريال.

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مكنسة هوفر بلاتنيوم للتنظيف العميق لغسل السجاد بنسبة خصم 25.01%. متوفرة ضمن تخفيضات اكسترا بسعر 349 ريال بدلاً من 1799 ريال.

ماكينة فيليبس لصنع الإسبريسو 15 بار 1.8 لتر قوة 1500 واط بسعر 589 ريال بدلاً من 3249 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة أقوى عروض اكسترا الجديدة على الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربية - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوى عروض اكسترا الجديدة على الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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