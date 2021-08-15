شوف عروض بطاقات الراجحي الآن مجانا مدى الحياة لفترة محدودة فقط

عروض بطاقات الراجحي الآن ولفترة محدودة ، أحدث العروض المقدمة من مصرف الراجحي . والذي هو أقدم المصارف الإسلامية القائمة بالمملكة العربية السعودية. والذي قد أوسس منذ عام 1957 م ، والذي قام بتأسيسه الأخوة صالح بن عبد العزيز الراجحي. وعبد الله بن عبد العزيز الراجحي، وسليمان بن عبد العزيز الراجحي. ويقوم المصرف بالعمل بالشروط والأحكام الإسلامية ويقدم الكثير من العروض للمواطنين بالمملكة العربية السعودية. حيث وفر مصرف الراجحي الكثير من الفرص للحصول على التمويل العقاري وتمويل السيارات، أيضا تمويل المشاريع الجديدة. وتقديم الكثير من التمويلات للشباب تحت بعض الضوابط والشروط الميسرة من أجل توفير حياة كريمة للمواطن السعودية بالمملكة.

عروض بطاقات الراجحي 2021 مدى الحياة

من أقوى العروض التمويلية التي يقدمها مصرف الراجحي الآن ، هي عروض على البطاقات التابعة للراجحي. حيث يقدم المصرف الآن ولفترة محدودة بطاقات الراجحي المجانية مدى الحياة، والتي لها العديد من المزايا لكل من يمتلكها بالمملكة العربية السعودية، والعرض قائم على العديد من بطاقات الراجحي، وهي البطاقات الائتمانية، وبطاقات الحسم الشهري. وأيضا على البطاقات المسبقة الدفع، وكل من يحمل تلك البطاقات يحصل على الميزات التالية.

أولا تتمكن من استخدام البطاقة قبل استلامها، عن طريق إضافتها إلى محفظة Apple pay.

تجعلك البطاقة تدخل بشكل فوري على برنامج (مكافئة) والذي يضيف لك نقاط على كل مشترياتك.

من خلال برنامج تساهيل بإمكانك تقسيط كافة مشترياتك بهامش ربح 0% وذلك عبر البطاقة الائتمانية فقط.

الحصول على عروض وخصومات متعددة في الكثير من المتاجر والمولات لحاملي بطاقات الراجحي.

سداد مستحقات البطاقة عن طريق الكثير من الخيارات المرنة.

كيفية طلب بطاقات الراجحي

يتم طلب البطاقات الخاصة بمصرف الراجحي من خلال تطبيق متجر الراجحي الموجود بالمتجر عبر الجوال. أو يمكنك زيارة أقرب قناة مصرف بيعية لك وستحصل على البطاقة التي تريدها في دقائق معدودة. يتم إصدار البطاقة بشكل مجاني مدى الحياة وذلك لفترة محدودة فقط، وتسري تلك العروض حتى يوم الحادي والثلاثون من أغسطس الجاري 2021 داخل المملكة العربية السعودية من خلال منافذ الراجحي الموجودة بالمملكة.