شوف عروض اكسترا الخياليه خصم خاص جدا يصل ل 60 ٪ خلال شهر أغسطس

عروض اكسترا السعودية، خصومات شهرية إضافية وعروض إضافية في المملكة العربية السعودية شركة اكسترا من أشهر الشركات في المملكة العربية السعودية، هذه الشركة متخصصة في مجال بيع الأجهزة الكهربائية والهواتف الذكية وجميع الأجهزة المنزلية والمطبخ الحديثة بالإضافة إلى وجود أقسام خاصة بالهواتف الذكية وأنواعها.

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عروض اكسترا السعودية

خصومات اكسترا لدى Extra مجموعة كبيرة من العروض والخصومات الأسبوعية على العديد من الأقسام المتوفرة في الفروع؛ تشمل هذه الأقسام أيضًا الأجهزة المنزلية الداخلية والخارجية، وأجهزة العناية الشخصية، والهواتف المحمولة، وأجهزة الكمبيوتر، استفد منهم واحصل على جميع احتياجاتك.

تخفيضات اكسترا اليوم

تنزيلات اكسترا على أجهزة المنزل:

عروض اكسترا اليوم سعر الغسالة 17 كيلو بخار تحميل أمامي واي فاي لون أبيض 5699 ريال بدلاً من 10899 ريال السعر شامل الضريبة.

تخفيضات اكسترا البيع اليومي من اكسترا سعر غسالة توشيبا سعة 12 كيلو حوضين لون أبيض 1199 ريال بدلاً من 2000 ريال السعر شامل الضريبة.

بلغ سعر غسالة باناسونيك سعة 12 كيلو، تعبئة أمامية، غسيل وتجفيف، لون فضي 3399 ريال بدلاً من 4599 ريال، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

الخصم الشهري من اكسترا سعر غسالة توشيبا 14 كيلو تحميل علوي استيل لون أسود 3199 ريال بدلاً من 3699 ريال السعر شامل الضريبة.

سعر اليوم على غسالة جنرال اليكتريك 9 كيلو 11 برنامج هو 2499 ريال بدلاً من 4499 ريال السعر شامل الضريبة.

خصومات اكسترا اليوم